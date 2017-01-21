Haleplilere Un Yardımı

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Ribat Yardım Derneği ile Eğitim Bir-Sen Havza Temsilciliği tarafından toplanan 2 TIR un Haleplilere ulaştırmak üzere yola çıktı.



Toplanan bin 100 çuval un yüklü 2 tır öğle namazı sonrası Kevser Cami önünde düzenlenen törenle uğurlandı.



Yardım tırları yola çıkmadan önce okunan Kuran-ı Kerim sonrası konuşan Ribat Yardım Derneği Temsilcisi Bekir Kaya, Suriye'de devam eden zulüm nedeni ile 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Yürekleri ve gönülleri engin halkımızdan, mazlum ve mahzun ama onurlu ümmetin tüm dünyadaki çocuklarına binlerce selam ve dua gönderiyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından kampanyaya destek verenlere plaket verildi.



Tırlar Havza Müftüsü İlyas Akyazı'nın yaptırdığı duanın ardından İHH Reyhanlı Suriye Yardımları Organizasyon Merkezine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Törene Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Müftüsü İlyas Akyazı, Eğitim Bir-Sen Havza Temsilcisi Numan Kurt ile hayırseverler katıldı.