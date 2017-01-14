Burhaniye ilçesinde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri, Halepliler için yola çıktı.



Burhaniye Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye'nin, "Halep'te insanlık ölmesin" çağrısına kulak verdiğini söyledi.



Bu kapsamda ilçelerinde başlatılan insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirten Öner, "Belediye Başkanlığımızın destekleri, tüm kurum ve kuruluşlarımız ve hayırsever halkımızın katkıları ile verimli ve başarılı bir şekilde tamamlanan yardım kampanyası sonucunda 1 tır ile 1 kamyon dolusu muhtelif yardım malzemesini, ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Halepli kardeşlerimize teslim edilmek üzere yola çıkarıyoruz." diye konuştu.



Burhaniye Müftüsü Hacı Öz'ün de katıldığı uğurlalamada, edilen duaların ardından yardım malzemelerini taşıyan araçlar yola çıktı.