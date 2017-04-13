Hakkari Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş 16 Nisan'da Kararımız 'Evet' Olacak

Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş 16 Nisan'da kararımız 'evet' olacak



SAĞLIK -Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 16 Nisan referandum unun büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü açacağını, bu nedenle 'evet' diyeceklerini söyledi.



Sağlık -Sen Hakkari Şube Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlediği yemeğe, Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Genel Sekreteri Dr. Hakan Türk, bazı kurum amirleri ve Sağlık-Sene bağlı üyeler katıldı. Sağlık-Sen Hakkari Şube Başkanı Faysay Çiftçi'nin açılış konuşmasının ardından konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 16 Nisan referandum unun büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü açacağını, bu sebeple Sağlık-Sen olarak tercihlerinin 'evet' olacağını söyledi.



Memiş, Memur-Sen ailesi olarak Türkiye genelinde başlatmış oldukları önümüzdeki referandum süreciyle alakalı 1 milyon 111 bin 111 üye ile 'Memur-Sen'e davet, tercihimiz evet' programı vesilesiyle Hakkari'ye geldiklerini belirterek şöyle konuştu:



"15 Temmuz darbe gecesine Türkiye'deki bütün halklar öyle bir kenetlendiler ki, o akşam yedi düvele öyle bir mesaj verdi ki, 'biz etle tırnağız' dedi. Diyarbakır sokaklarında 'Ölürüm Türkiye' şarkıları söylüyorlardı. Hakkari sokaklarında 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atılıyordu.Van sokaklarında evler Türk bayraklarıyla süslenmişti. Evet bu ülkenin kadirşinas milleti, vatanperver milleti tek vücut bir olup bu ülkeyi Suriye gibi yapmak isteyenlere, Irak gibi yapmak isteyenlere Allah'a hamd olsun o gecede müsade edilmedi. Bundan sonra da hep beraber buna asla müsade etmeyeceğiz.."