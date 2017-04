Haftanın Tarihine Bakış

Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920'de açıldı.



TBMM'nin açılışına giden adımlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla atıldı.



Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar, "ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağı"nı ortaya koydu.



1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de, 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmişti ancak o Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu Meclis, 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda, "Misakı Milli"yi kabul etti.



İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve milli mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlanması üzerine, milletvekilleri ve aydınlar, Ankara'ya geçmeye başladı. Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta süresiz tatil kararı aldı.



Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mart 1920'de yayımladığı genelgeyle "Ankara'da, olağanüstü yetkili bir meclis"in toplanacağını duyurdu. Genelgede, "ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan gelebileceklerin bu meclise katılmaları" istendi.



Seçimle belirlenen milletvekilleriyle dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisinden kaçarak, Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü ilk Mecliste yer alabildi.



Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisinin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle "bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat"ın bu Meclis olacağına işaret etti.



23 Nisan 1920'de, Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılındıktan, kurbanlar kesildikten sonra ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı.



Belli başlı öteki olaylar



17 Nisan



1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.



1924- İtalya'da genel seçimleri Benito Mussolini'nin Faşist partisi kazandı.



1939- Kurtdereli Mehmet Pehlivan 75 yaşında öldü.



1940- Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.



1941- Merkez Bankasının yurt dışında bastırdığı 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotları taşıyan gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda kaza geçirdi ve banknotlar denize dağıldı.



1952- Türkiye ile ABD arasında telefon görüşmelerine başlandı.



1954- Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.



1957- Atatürk Orman Çiftliğinden arazi satılabilmesine olanak tanıyan kanun kabul edildi.



1961- ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. "Domuzlar Körfezi Harekatı" olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.



1969- Çekoslovakya'nın "liberal" başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askeri müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.



1972- ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. "Watergate" adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.



1978- Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ve üç yakını, postayla gönderilen paketteki bombanın patlaması sonucu öldü. Olaydan sonra 700 iş yeri tahrip edildi, CHP İl Merkezi yakıldı.



1993- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



1999- Bakü-Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.



2005- KKTC Cumhurbaşkanlığına Mehmet Ali Talat seçildi.



2008- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı TBMM'de kabul edildi. Kanuna göre, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı. Emeklilikte SSK (SGK) kapsamında çalışanlarda aranan 7 bin günlük prim ödeme gün sayısı 7 bin 200'e yükseltildi.



2010- Uganda'da "dünyanın en genç kralı" ilan edilen Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, resmen taç giydi.



2010- Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 41 yıldan beri ilk defa kar yağdı.



2011- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisi 4. maçında ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı uzatmada 91-86 yenen Fenerbahçe, seride durumu 3-1 yaparak, 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu.



2012- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ünlü aktris Angelina Jolie'yi örgütün özel temsilcisi olarak atadı.



2013- Dünya Spor Yazarları Birliğinin (AIPS) 76'ncı kongresi Rusya'da yapıldı. Soçi kentinde 104 ülkeden üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Esat Yılmaer, yeniden AIPS 1. Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Yılmaer böylece AIPS yönetiminde üçüncü kez yer almayı başardı.



2014- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2'nci Kolordu Komutanlığı'na bağlı 18'inci Piyade Mekanize Tugayı'nda meydana gelen mühimmat patlaması sonucu 12 asker yaralandı.



2015- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ömür boyu ehliyet dönemi kapandı. Ehliyetler sınıfına göre 5 ile 10 yılda bir yenilenecek.



2016- Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyı kesiminde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 661 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı, 28 binden fazla kişi evsiz kaldı. Deprem yaklaşık 3 milyar dolarlık hasara neden oldu.



18 Nisan



1906- San Fransisco kenti, 7,7 şiddetindeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 500 kişi öldü, 100 bin kişi evsiz kaldı.



1936- İzmit Kağıt Fabrikasında ilk kağıt imal edildi.



1943- Ses sanatçısı Hafız Burhan (Burhan Sesyılmaz) Ankara'da öldü. Sanatçı özellikle gazel türünde şarkılarla ün yapmıştı.



1954- Albay Cemal Abdülnasır, Mısır'da krallığı darbeyle devirerek iktidarı ele geçirdi.



1955- Albert Einstein, ABD'nin Princeton kentinde 76 yaşında öldü.



1977- Veli Ballı, Boston Maratonu'nda ikinci oldu.



1982- Devlet Mezarlığı Hakkındaki Kanun uyarınca Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir alan Devlet Mezarlığı olarak belirlendi.



1983- Lübnan'daki ABD askeri varlığını protesto etmek amacıyla Beyrut'taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü.



1988- Şair Oktay Rifat 74 yaşında öldü.



1989- Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezinde dünyaya geldi.



1998- Yunanistan'ın cuntadan çıkmasını sağlayan devlet adamı Konstantin Karamanlis 91 yaşında Atina'da öldü.



2001- Hakkında Türkiye'de tutuklama emri çıkarılan iş adamı Cavit Çağlar, ABD'nin New York kentinde tutuklandı.



2002- Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünden ülkesine döndü.



2002- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan yasa dışı İBDA/C örgütü elebaşı Salih İzzet Erdiş'e, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan verilen idam cezasını onadı.



2004- Heykeltıraş Gürdal Duyar 69 yaşında vefat etti.



2007- Malatya'da, Hristiyanlık ile ilgili kitaplar dağıtan Zirve Yayınevi'ni basan saldırganlar, biri Alman 3 kişiyi öldürdü.



2007- TBMM Başkanvekili ve CHP Bursa Milletvekili Ali Dinçer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



2010- KKTC'de cumhurbaşkanlığına Derviş Eroğlu seçildi.



2010- Kübalı yazar ve siyasi eylemci Carlos Franqui yaşamını yitirdi.



2011- YSK, Hatip Dicle, Leyla Zana, Sabahat Tuncel, Gülten Kışanak, Harun Özcan, Abdullah Kızılay, İsa Gürbüz, Çiçek Otlu, Mehmet Salih Yıldız, Ertuğrul Kürkçü, Nezir Sincar ve Şerafettin Efe'nin adaylıklarını, milletvekili seçilme yeterliliğini etkileyecek eski mahkumiyetleri bulunduğu gerekçesiyle iptal etti.



2012- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Time dergisinin "dünyanın en etkili 100 ismi" listesinde yer aldı.



2014- Ankara 18. İdare Mahkemesi, 8 Haziran 2013'te 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarını iptal etti.



2015 - TÜBİTAK'a personel alımında görevin kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak hakkında açılan soruşturma kapsamında 14 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kurumun eski Başkanı Yücel Altunbaşak için adli kontrol uygulanması ve yurt dışına çıkış yasağı kararı getirildi.



2016- Milli jimnastikçi Tutya Yılmaz, artistik jimnastikte 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Kota Müsabakaları'nda ilk 24 sporcu arasına girmeyi başaran milli sporcu, olimpiyat kotası alarak tarihe geçti.



19 Nisan



1775- Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachussets eyaletinin Lexington kentinde çatıştı.



1925- 29 Ekim'in "ulusal bayram" olarak kabulü hakkındaki kanun onaylandı.



1926- Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve ecnebilerin kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.



1938- Kırşehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 149 kişi öldü.



1947- Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.



1948- ABD, yeni bir atom silahını Marshall Adası'nda denedi.



1971- Sovyetler Birliği, dünyanın ilk uzay istasyonu "Salyut I"i uzaya gönderdi. 15 metre uzunluğundaki istasyon, bilimsel bir laboratuvardı.



1984- Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü Dostlar Tiyatrosu "Galileo Galilei" oyunuyla aldı. Yıldız Kenter "en iyi kadın oyuncu", Müşfik Kenter "en iyi erkek oyuncu" seçildi.



1993- Şair, öykü ve oyun yazarı Sabahattin Kudret Aksal öldü.



1994- Sinema sanatçısı Turgut Boralı 71 yaşında öldü.



1995- ABD'nin Oklahoma kentinde bir resmi binaya konulan bombanın patlaması sonucunda 100'den fazla kişi öldü. Bombayı eski bir asker olan 28 yaşındaki Timothy McVeigh'in yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.



1999- Karikatürist Tekin Aral İstanbul'da öldü. 1941'de doğan Aral, ağabeyi Oğuz Aral ile Gırgır ve Fırt dergilerini mizah dünyasına kazandırdı.



2007- Çankaya Köşkü'nden önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılan "Atatürk Müze Köşkü" restorasyonu tamamlandıktan sonra törenle ziyarete açıldı.



2008- Eski bakanlardan Ayvaz Gökdemir, Ankara'da bir kongrede kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede vefat etti.



2010- Irak'taki El Kaide'nin lideri Ebu Eyüp El Masri öldürdü.



2011- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde Almanya şampiyon oldu, Rusya ikinci, Ukrayna ve Danimarka ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise çeyrek finalde Rusya'ya 3-0 yenilerek, takım müsabakalarına veda etti.



2013- Diyanet İşleri Başkanlığı yanında yapılan Ahmet Hamdi Akseki Camisi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Erdoğan tarafından ibadete açıldı. 80 bin metrekare kapalı alan içerisinde 20 bin 618 metrekare avlu, 11 bin 87 metrekare peyzaj alanına sahip camide, kapalı alanda 6 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.



2014- Suriye'de bir süre önce kaçırılan Fransız gazeteciler Edouard Elias (22), Didier François (54), Pierre Torres (29) ve Nicolas Henin (38) serbest bırakıldı. Gazeteciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Türkiye'ye getirildi.



2015- HDP Genel Merkezi'ne yönelik 18 Nisan'daki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan iki zanlıdan biri olan K.B.Ş, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından "halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla silahla ateş etmek" suçundan tutuklandı.



2016- Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği fonun 110 milyon avroluk kısmını serbest bıraktı.



20 Nisan



571- Hazreti Muhammed, Mekke'de dünyaya geldi. Peygamber'in doğumu "Kutlu Doğum Haftası" olarak kutlanıyor.



1841- İlk dedektif romanı Morg Sokağı Cinayeti yayımlandı. Edgar Allen Poe'nun Graham's Lady's and Gentleman's dergisinde yayımlanan eserinde Parisli Bay C. Auguste Dupin'in seri cinayetleri ortaya çıkarmadaki çözümleyici zekası betimleniyordu.



1889- Adolf Hitler doğdu.



1902- Marie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum tuzlarını ayrıştırmayı başardı.



1924- 1924 Anayasası kabul edildi.



1942- İzmir Ticaret Gazetesi yayımlanmaya başladı.



1944- Türkiye, Almanya'ya krom ihracatını durdurdu.



1953- Yedi Türk askeri Kore'deki esir değişimiyle geri alındı.



1962- Dolandırıcılığıyla ünlü "Sülün Osman" cezaevinde "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdi.



1990- Ressam Şefik Bursalı 87 yaşında hayata veda etti.



2008- Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge 85 yaşında vefat etti.



2010- Şili Katolik Kilisesi, tacizde bulunmakla suçlanan papazların kurbanlarından özür diledi.



2011- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada tutuklu yargılanırken tahliye edilen, sonrasında 13 yıl boyunca firarda olan ve bu sebeple dosyası ayrılan Bülent Düvenci'yi "müebbet hapis cezasına" çarptırdı.



2012- Mısır'ın başkenti Kahire'de yüz binlerce kişi Tahrir meydanında, ordunun yönetimi sivillere devretmesi için gösteri düzenledi.



2013- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de avukatlığını yapan Burhan Apaydın, 89 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2015- İstanbul merkezli çok sayıda ilde düzenlenen "paralel yapı"ya yönelik operasyon kapsamında, aralarında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ile eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 17 şüphelinin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görevini yapmasını kısmen engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi.



2016- Müzisyen, besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, İstanbul'da akciğer kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.



21 Nisan



1864- Toplum bilimci Max Weber doğdu.



1900- Tom Sawyer, Huckleberry Finn adlı öyküleriyle tanınan Amerikalı mizah yazarı Mark Twain öldü. Twain'in asıl adı Samuel Langhorne Clemens'di.



1920- Mustafa Kemal Paşa, vilayetlere Meclis'in 23 Nisan 1920'de açılacağını bildiren genelge yayımladı.



1938- Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal öldü.



1939- Hatay, Türk gümrük tarifesine dahil oldu.



1952- Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.



1957- Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının başına getirildi.



1964- Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.



1964- Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.



1967- Yunanistan'da darbe yapıldı. "Albaylar Cuntası" yönetime el koydu.



1973- Devlet Ana, Yorgun Savaşçı gibi yapıtlara imza atan yazar Kemal Tahir 63 yaşında öldü.



1996- Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev, bir Rus füze saldırısında öldü.



2005- TBMM Başkanlık Divanı, "TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülü"nün Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı.



2010- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Aile Kadın ve Gençlik Bakanı Kristina Schröder ile genç kızları teknik mesleklere özendirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Girls Day" günü kapsamında, aralarında 6 Türk kızının da bulunduğu 24 kız öğrenciyi başbakanlıkta ağırladı.



2011- İstanbul'da düzenlenen Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Judo Şampiyonası'nda Türkiye, bayan takımıyla üçüncülük kupasını aldı, erkeklerde ise 73 kiloda mücadele eden Hasan Vanlıoğlu ile bronz madalya kazandı.



2012- BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 300 kişilik gözlemci misyonu (UNSMIS) kurulmasını öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Türkiye, kararın süratle uygulamaya konulmasına büyük önem verdiğini bildirdi.



2013- Paraguay'da, sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu dang humması salgınında 45 kişi öldü.



2014- Hakkında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtayca onanan ve dosyası İstanbul'daki 18. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları, örgüt suçu kapsamında kanuni değişiklik yapıldığı gerekçesiyle müvekkillerinin yeniden yargılanmasını talep etti.



2015- Kahramanmaraş'ta "Dünya Çocuk Rekorları" kapsamında 2 bin 500 çocuk aynı anda dişlerini fırçalayarak toplu diş fırçalama rekoru kırdı.



2016- Amerikalı pop yıldızı Prince, Minneapolis'teki evinde yaşamını yitirdi.



22 Nisan



1920- İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti.



1924- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.



1933- Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan anlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı.



1935- Türk Kadınlar Birliğinin çağrısıyla İstanbul'da toplanan Uluslararası Kadınlar Kongresi çalışmalarını tamamladı.



1940- Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu.



1947- Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.



1962- Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmasına karar verildi.



1993- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Vatan Caddesi'nde hazırlanan kabirde toprağa verildi.



1994- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes Ankara'da vefat etti.



2009- 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil edilmesine ilişkin kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi.



2010- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını, ancak sürecin terk edilmediğini söyledi.



2011- Anatavan Partisinden 1987-1995 yıllarında Bursa milletvekilliği yapan Mehmet Gedik, Mudanya'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.



2012- IMF, borç yükü içindeki Avrupa ülkelerine, güven ve verimliliği artırmak, güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek için "cesur yapısal reformları hayata geçirmeleri" çağrısında bulundu



2013- İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardından, tazminat konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'den bir heyet Ankara'ya geldi.



2014- Türkiye'nin ilk "plaj kütüphanesi", Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı'nda açıldı.



2015- Güney Kore ve ABD, 1974'te varılan mutabakatın yerine geçecek yeni bir nükleer enerji anlaşması imzaladı.



2015- Türkiye 2015'te, en yakın rakibi Yunanistan'ı 41 bayrakla geçerek "Mavi Bayraklı Plaj" sayısında dünyada ikinci sıraya yükseldi.



2016- ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan ile ilgili açıklamasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini telaffuz etti.



2016- BM çatısı altında Paris İklim Anlaşması'nı bir günde 171 ülke imzaladı.



23 Nisan



1616- İngiliz oyun yazarı William Shakespeare öldü.



1920- Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.



1923- Lozan Konferansı'nın ikinci dönemi başladı.



1924- Ankara'da Türk Ocakları I. Kurultayı toplandı.



1929- "Çocuk Bayramı ve Haftası" ilk kez kutlandı.



1930- Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun tüm özelliklerini yansıtan son binalardan biri olarak kabul edilen Ankara'daki Türk Ocakları Genel Merkezi binası hizmete açıldı.



1938- Fransa'nın Nice kentinde yedi ülkenin katıldığı yarışmalarda Ordu Süvari Ekibi birincilik kazandı.



1948- II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi törenle halka açıldı.



1960- İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.



1961- İlk TBMM binası müze haline getirildi.



1961- Yerli yapım "27 Mayıs Treni" ilk seferini yaptı.



1965- İlk Sovyet haberleşme uydusu Maniya-1 uzaya fırlatıldı.



1969- Uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin erkek kardeşi ve ABD Senatosu senatörü Robert F. Kennedy'nin katili Ürdün vatandaşı Filistinli Sirhan Bişara Sirhan, ölüm cezasına çarptırıldı.



1974- Siyasi hakların iadesi hakkında anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Senato Başkanı Tekin Arıburun, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a bir tezkere yazdı. Yemin ederek senatörlük görevine başlamasını istedi. Bayar, bu isteği 28 Nisan'da geri çevirdi.



1979- Türkiye'nin yedi ülke ile telefon görüşmesini sağlayacak uyduyla haberleşme istasyonu hizmete girdi.



1981- MGK, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın Yüce Divanda yargılanmasına karar verdi.



1982- TRT, haftada iki gün renkli yayına başladı.



1984- AIDS'e neden olan virüs belirlendi.



1992- Sağlık kontrolü için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a prostat kanseri teşhisi konuldu.



2003- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda KKTC ile Rum kesimi anasında serbest geçişler başladı.



2007- Samsun Ceyhan Petrol Boru Hattının temeli törenle atıldı.



2007- Rusya'nın eski Devlet Başkanlarından Boris Yeltsin öldü.



2010- Ritmik jimnastikte iki kez olimpiyat şampiyonu olan Rus sporcu Natalia Lavrova (25), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.



2013- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in babası Seyfettin Özel, bir süredir tedavi gördüğü GATA'da 95 yaşında hayatını kaybetti.



2015- Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında İstanbul'da "Barış Zirvesi" düzenlendi.



2015- Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen Uzun Köprü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alındı.



2016- FETÖ/PDY'nin "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmada kumpas kurduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmada tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.



20116- Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda aralarında İlçe Belediye Başkanı Figen Elden Yaşar, BDP İl Genel Meclisi üyesi Seyithan Akkaya ve DBP İlçe Eş Başkanı Selvi Kaya'nın da bulunduğu 11 kişi daha tutuklandı.