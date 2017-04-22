Hack The Planet
Duyuru! 22 nisan 2017 Tarihinde üniversitemizde "Hack the Planet" Siber Güvenlik Konferansı düzenlenecektir.
Duyuru! 22 nisan 2017 Tarihinde üniversitemizde "Hack the Planet" Siber Güvenlik Konferansı düzenlenecektir.
Siber güvenlik alanında sektörün içinde olan katılımcılarımızın sunumlarını içereceği bir konferans olacaktır.
Konferans sonunda online olarak ödüllü CTF yarışması düzenlenecektir.
Okul dışından gelecek olan katılımcılar okul girişinde kimliklerini güvenliğe teslim ederek katılım sağlayabilirler.
Ayrıntılı bilgi için sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir ya da yubitmail@gmail.com a mail atabilirsiniz.
Instagram : yubit2010
Twitter : YasarYubit
Katılım sınırlıdır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Yaşar Üniversitesi
Mekan Adresi : Kazımdirik Mahallesi, Üniversite caddesi Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Hack The Planet
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır