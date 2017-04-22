Duyuru! 22 nisan 2017 Tarihinde üniversitemizde "Hack the Planet" Siber Güvenlik Konferansı düzenlenecektir.



Siber güvenlik alanında sektörün içinde olan katılımcılarımızın sunumlarını içereceği bir konferans olacaktır.



Konferans sonunda online olarak ödüllü CTF yarışması düzenlenecektir.



Okul dışından gelecek olan katılımcılar okul girişinde kimliklerini güvenliğe teslim ederek katılım sağlayabilirler.



Ayrıntılı bilgi için sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir ya da yubitmail@gmail.com a mail atabilirsiniz.



Instagram : yubit2010



Twitter : YasarYubit



Katılım sınırlıdır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Yaşar Üniversitesi



Mekan Adresi : Kazımdirik Mahallesi, Üniversite caddesi Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Hack The Planet



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır