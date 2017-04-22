Hack The Planet

Duyuru! 22 nisan 2017 Tarihinde üniversitemizde "Hack the Planet" Siber Güvenlik Konferansı düzenlenecektir.

Hack The Planet

Duyuru! 22 nisan 2017 Tarihinde üniversitemizde "Hack the Planet" Siber Güvenlik Konferansı düzenlenecektir.

Siber güvenlik alanında sektörün içinde olan katılımcılarımızın sunumlarını içereceği bir konferans olacaktır.

Konferans sonunda online olarak ödüllü CTF yarışması düzenlenecektir.

Okul dışından gelecek olan katılımcılar okul girişinde kimliklerini güvenliğe teslim ederek katılım sağlayabilirler.

Ayrıntılı bilgi için sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir ya da yubitmail@gmail.com a mail atabilirsiniz.

Instagram : yubit2010

Twitter : YasarYubit

Katılım sınırlıdır.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bornova

Mekan : Yaşar Üniversitesi

Mekan Adresi : Kazımdirik Mahallesi, Üniversite caddesi Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Hack The Planet

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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