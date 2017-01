Gürün'de Polis Ekipleri Denetimlerini Arttırdı

Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini arttırdı.



Polis ekipleri ilçe merkezinde kimlik kontrolü yaparken, araçları denetledi. İnternet kafeleri ve kahvehaneleri de denetleyen polis ekipleri GBT sorgusu yaptı. Denetlemelerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı.



İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yusuf Gezer denetlemeler hakkında bilgi vererek,"Ülkemizde olumsuz yaşanan her türlü konularda uyanık olmalıyız. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın esnafın ve öğrencilerin her türlü ve her koşulda asayişini sağlayacağız." dedi. - SİVAS