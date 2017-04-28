Güreşçiler Antalyaya Gidiyor

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü güreşçileri Antalya'da yapılacak geleneksel yağlı pehlivan güreşlerine katılacak.



Her yıl geleneksel olarak yapılan Antalya Kumluca yağlı pehlivan güreşlerine çeşitli kategorilerde Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 18 güreşçi katılacak. Türkiye'den çeşitli bölgelerinden bin güreşçinin katılmasının beklendiği güreşler iki gün sürecek. Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü Başkanı Recep Kılıç, Antalya güreşlerinin kulübe bağlı güreşçilerin ilk sınavları olacağını belirterek'Belediye Başkanım Mehmet Keleş sayesinde salonumuzu tam donanımlı olarak hazırladık. İlk idmanlarımıza da başladık. Antalya güreşleri bizim için bir deneyim olacak. İyi hazırlandık. 18 güreşçimizi götürüyoruz. Başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum' dedi. - DÜZCE