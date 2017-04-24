Güreş Sezonunu Tamamlayan Develer Bakıma Alındı

Türkiye'nin en fazla deve varlığına sahip illerin başında gelen Aydın'da kış boyunca arenalarda boy gösteren develer bakıma alındı. Bu yıl kışın sert geçmesi nedeniyle güreş sezonu boyunca develerin büyük efor sarfettiğini belirten Aydınlı devecilerden Akçay Develeri'nin sahibi Erdinç Akçay, develerin sezon boyunca özel hazırlanmış gıdalarla beslendiğini söyledi.



Aynı zamanda önemli bir Yörük kültürü olan deveciliğin ciddi masraf gerektiren bir uğraş olduğunu belirten Erdinç Akçay, kendisine ait 5 adet Akçay Develeri'ni gözü gibi bakıyor. Develerin çok duygusal hayvanlar olduğunu ve sahibinden yeterli ilgi görmediğinde küstüğünü belirten Akçay, "Cüsse olarak çok büyük hayvan olmalarına rağmen develer bir kadın kadar duygusal bebek kadar narindir. Vücut olarak çok güçlü hayvanlar olmalarına karşın ilgisizliğe hiç tahammülleri yoktur" diyerek adeta aile ferdi gibi gördüğü develerini gözü gibi bakıyor.



Aydın, Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir illerinin en önemli kış eğlenceleri arasında yer alan deve güreşi sezonunun sona ermesi ile bölgede bulunan yüzlerce deve bahar bakımına alındı. Develerin kış sezonu boyunca güreşlerde kaybettikleri kiloları geri alabilmesi için yoğun ve özel bir beslenme programına alındığını belirten Aydın'ın ünlü devecilerinden Erdinç Akçay, "Sezonun bitmesi ile birlikte develerimizi istirahat ve bakıma aldık. Önümüzdeki günlerde havalar biraz daha ısınınca havutlarını indireceğiz. Şu anda yeşil ot ve hap adını verdiğimiz arpa ve mısır unu karışımlı özel besin takviyesi yapıyoruz. Yeşil ot vererek de develerimizi kızgınlık döneminden yozgunluk dönemine geçiriyoruz. Bir süre sonra develer kışlık tüylerini dökecekler. Eskiden yaz kış taşıma sektörüne hizmet veren develer artık sadece güreşlerde kültür ve tanıtım hizmeti verdiği için sadece güreş için besleniyor. Belki de ekonomik olarak deve bakmak anlamsız gelebilir ama deve sevdası bizim gibiler için bir tutku ve sevda olduğu için giderini gözümüz görmüyor" dedi. - AYDIN