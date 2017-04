Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Artvin'de

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze, Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı ziyaret etti.



Koplatadze, ziyareti sırasında Türkiye ile Gürcistan'ın dünyada en iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirtti.



Artvin'i ailesi ile birlikte ziyaret ettiğine değinen Koplatadze, "Tarihi eserleri yerinde görmek istiyorum. Yusufeli'deki İşhan, Dörtkilise ve Barhal kiliselerini gezmek istiyorum. Artvin'in doğal güzelliklerine hayranım, insanlarını çok seviyorum. Eskiden beri Artvin hayranıyım.



Görevim icabı Ankara'dayım ama kalbim hep bu bölgelerde. İstanbul'u, Ankara'yı ve Bursa'yı çok seviyorum ancak Doğu Karadeniz Bölgesinin bende ayrı yeri var. Bu bölgeye her geldiğimde çok büyük haz ve mutluluk duyuyorum. Bu güzel bölgenin havasını, suyunu solumak ve güzel kalpli insanlarıyla sohbet etmek beni çok mutlu ediyor." dedi.



Türkiye ile Gürcistan'ın dünyada en iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirten Koplatadze, "Bu sene Türkiye ile Gürcistan'ın diplomatik ilişkilerinin 25. yılı. Bu dost ve kardeş ilişkilerimiz bölgelerimizi birbirlerine daha da yaklaştırdı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışını yaz ayının ortalarına doğru yapacağız. Türkiye ile Gürcistan ülkelerine vize, pasaporta bile gerek kalmadan kimlik kartıyla her iki ülke vatandaşları rahatlıkla geçiş yapıyorlar. Ankara-Tiflis arasında diplomatik ilişkiler en üst seviyede bulunuyor." diye konuştu.



Muratlı Sınır Kapısı



Gürcistan'dan Türkiye'ye 3 sınır kapısının açık olduğunu anımsatan Koplatadze, şunları söyledi:



Sarp, Türközü ve Aktaş sınır kapılarımız var. Sınır kapılarından gerek insan gerekse araç yoğunluğunu Sarp ve Sarpi sınır kapıları çekiyor. Sarp Sınır Kapısında genişletme ve modernizasyon çalışmalarından dolayı Gürcistan olarak memnunuz ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Muratlı sınır kapısının açılmasıyla ilgili olarak her iki ülkenin üst düzey diplomatik çalışmalarımız var. Muratlı sınır kapısının ne kadar gerekli, olup olmadığı konusunda çalışmalarımız var. Proje çalışmaları var. Bu kapının açılması konusunda hemfikirim. Türkiye Muratlı sınır kapısının açılmasını çok istiyor. Bu konu hemen olacak bir konu değil. Belirli bir süreye yayılması gerekiyor. Gerekli çalışmaların her yönüyle araştırılıp yapılması gerekiyor. Ortak bir proje yapıp tüm finans işlemlerini tamamlayıp Muratlı sınır kapısının açılmasını bizde isteriz."



Koplatadze, Gürcistan'da yeterli tır parkının olmamasından dolayı sınır kapısında geçişlerde zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğuna işaret ederek bu sorunun giderileceğini kaydetti.



Artvin Valisi Ömer Doğanay da Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve iki kardeş ülke olduğunu söyledi.



Komşu ülkenin büyükelçisini Artvin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğanay, "Her iki ülkenin tarihten gelen sorumlulukla, dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz var. Her geçen gün her alanda ilişkilerimiz artarak devam ediyor. Bu da hem ekonomik, hem de kültürel anlamda daha büyük işbirliklerine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor." dedi.



Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye'nin yolcu ve araç trafiği bakımından en yoğun kapısı olduğunu belirten Vali Doğanay, "Geçen yıl sarp sınır kapısından yaklaşık 6 buçuk milyon kişi giriş ve çıkış yaptı. Günde yaklaşık 20 bin kişi giriş-çıkış yapıyor. Yaz aylarında günde 33 bin kişi bu kapıdan geçiş yaptı. Yoğunluk her geçen gün artarak devam ediyor. Bundan dolayı Sarp sınır kapısında genişleme ve modernizasyon çalışmamız var." dedi.



Konuşmaların ardından Vali Doğanay ve Koplatadze günün anısına bir hediye verdi.