Güneydoğu'nun Lezzeti Başkentte

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lezzet ustaları, hünerlerini Ankara'da açılan büryan kebap salonunda sergileyecek.



Güneydoğu lezzetlerini Başkentlilere sunan Ankara Faros Büryan salonu, Çankaya Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi'nde açıldı. Açılışta ikram edilen kebap, davetlilerin beğenisini kazandı.



İş yeri sahibi Selman Akgül, büryan kebabının Güneydoğu'nun vazgeçilmez lezzeti olduğunu belirterek, kebabı bölgeden gelen ustaların yaptığını anlattı.



Akgül, salonda yapılan kebaplarda yöreden getirdikleri etlerin kullanıldığını söyledi.



Keçi etinin özel kuyularda sabırla pişirilmesiyle hazırlanan büryan kebabı, Güneydoğu Anadolu'nun lezzetleri arasında yer alıyor. Bölgenin mutfak kültüründe önemli yer tutan büryan kebabı, kancalarla 2,5 metre derinliğindeki tandırlara sarkıtılan etin, tandırlara yerleştirilen bakır kazanların içindeki suyun buharında pişmesiyle servis ediliyor.