Güncelleme - Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kısa dönem askerlik yapan 3 er, adli kontrol şartıyla salıverildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ayvacık, Kavak ve Çarşamba ilçe jandarma komutanlıklarında askerlik görevini yapan kısa dönem 3 erin, örgüt evlerinden sorumlu "abilik" görevini yürüttükleri belirlendi.



Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, T.K'yı (29) Ayvacık, H.A'yı (29) Kavak, D.A.A'yı (28) ise Çarşamba ilçesinde görev yaptıkları jandarma komutanlıklarında gözaltına aldı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.