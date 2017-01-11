Güncelleme - Sakarya'daki Terör Operasyonu

Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen HDP Sapanca İlçe Başkanı Ercan Tepe, HDP Adapazarı İlçe Başkanı M. Hakı Sonsuz, üniversite öğrencileri Mervan Oral, Muhammed Nurullah Aslan ile Zafer Kotay, Muhsin Gümüştekin, Kemal Karabulut ve Mehmet Salih Çoban adliyeye getirildi.



Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü" üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı.



Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.