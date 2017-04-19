Güncelleme - "Bylock"Çu Karı Koca Gözaltına Alındı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına çiftten koca tutuklandı, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Belsin semtindeki bir internet kafede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyen koca M.M. ve eşi Y.M, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, koca M.M'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen askeri personel olduğu, Y.M'nin de daha önce kullandığı 3 telefon hattına örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklediği tespit edildi.



Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlılardan koca M.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi Y.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.