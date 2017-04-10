Gümüşhane'de Polis Haftası Kutlamaları Başladı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172.yıldönümü nedeniyle Gümüşhane'de bir dizi program düzenlendi.



Kutlama programı kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtı önünde çelenk programı düzenlendi. Programa Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Faruk Akıncı, kurum müdürleri, emniyet personelleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



İl Emniyet Müdürü Orhan Kar'ın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam önemiyle ilgili konuşma gerçekleştirildi.



Geçmişi şan ve şerefle dolu, halının gözünde hak ettiği güveni kazanmış olan emniyet teşkilatının halkın refah ve huzurunun korunması için gece gündüz demeden çalıştığını kaydeden İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, "Günümüzde polis teşkilatı eğitimli insan kaynaklarıyla ve teknolojik imkanlarıyla yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde dünyada örnek gösterilen kurum haline gelmiştir" dedi.



Konuşmasında "Hukukun üstünlüğü" ilkesinin özellikle altını çizen Kar, personeline "Her ne şart altında olursa olsun, devletimizin varlığını ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir hareket ve oluşuma müsaade etmeyeceğinize olan güvenim tamdır" şeklinde seslendi.



Kar'ın konuşmasının ardından polis haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciler eserlerini seslendir. Şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve Emniyet teşkilatıyla geleneksel hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.



Programın ardından İl Emniyet müdürlüğünde görevli araçlar kent merkezinde kortej geçişi gerçekleştirdi. - GÜMÜŞHANE