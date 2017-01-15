Gso'nun Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun Ölüm Yıl Dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO'nun kurucu başkanı Sani Konukoğlu'nu vefatının 23. yıl dönümünde rahmet, şükran ve özlemle andığını belirtti.



Konukoğlu, yayımladığı mesajında, GSO'nun kuruluşunu gerçekleştiren ve 1989-1990 yılları arasında ilk yönetim kurulu başkanlığını yapan babası, sanayici Sani Konukoğlu'nun 16 Ocak 1994'te vefat ettiğini hatırlattı.



Gaziantep'in yetiştirdiği ender şahsiyetlerden Sani Konukoğlu'nun, örnek ve öncü girişimleriyle hem şehrin, hem ülke sanayisinin gelişimine çok büyük katkılar sağladığını belirten Konukoğlu, merhum babasının değerlerine ve öğretilerine sahip çıktıklarını, ayni azim ve memleket sevdasıyla çalıştıklarını aktardı.



Adil Sani Konukoğlu, şunları kaydetti:



"Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde sembol bir isim olan rahmetli büyüğümüz Sani Konukoğlu, iş hayatında vizyon sahibi biriydi. Gaziantep sanayisinin, ekonomisinin bugünlere gelmesinin güçlü temellerini atmıştır. Odamıza önemli hizmetlerde bulunmuştur. Asla yeri doldurulamayacaktır. Vefatının acısını hala yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Kendisini her zaman rahmet ve hayırla yad ediyoruz. Değerli büyüğümüz Sani Konukoğlu'nu aramızdan ayrılışının 23. yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin."