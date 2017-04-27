Gölbaşı'nda "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" Eğitimi

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle kadınlara, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" eğitimi verildi.



Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezi Psikologu Gülsüm Karaağaç, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde, kadınlara yönelik şiddet hakkında bilgi verdi. Şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak 4'e ayrıldığını ifade eden Psikolog Karaağaç, "Kadınlarımıza karşı her türlü şiddete karşıyız. Bunun için kadınlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla eğitimler düzenliyoruz" dedi.



Psikolog Karaağaç, toplumun zayıf kesimi olarak adlandırılan çocuklar ve kadınlara şefkatli davranılması gerektiğini belirtti.



Seminerin sonunda kadınların yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Karaağaç, kadınlara önerilerde bulundu. - ANKARA