Gölbaşı Belediyesinden Toplu İş Sözleşmesi

Gölbaşı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilere birinci yıl yüzde 11, ikinci yıl yüzde 12 zam yapılmasını öngören toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Gölbaşı Belediyesi arasında yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı. İmzalanan sözleşmeye göre belediye çalışanlarının maaşlarına 2017 yılı için yüzde 11, 2018 yılı için de yüzde 12 zam yapılacak.



Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatih Duruay, şunları söyledi:



"Belediyenin bütçesi sizlere ve bizlere, Gölbaşı'nın emanetidir. Bu bütçeyi hep beraber kullanacağız. Bütçe ile hem Gölbaşı'na hizmet edeceğiz hem de sizlerin çocuklarının rızkını temin edeceğiz. İsterdik ki daha fazla olsun ama imkanlarımız bu kadar. 15 Temmuz gecesi hepiniz sokağa çıktınız. Memleketimizde bir kaosun önüne hep beraber geçtik. Hepinizden Allah razı olsun. O günleri yaşayanlar olarak ve büyük badirelerin atlatıldığı Gölbaşı'nda o kahramanlığı gösterdikten sonra gerçekten sizlerin hakkının ödenemeyeceğini biliyorum."



Kavgacılık döneminin bittiğini ve masa başında hak alma döneminin başladığını söyleyen Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız da ideolojik sendikacılık yaparak işçiyi sömürmediklerini ifade etti.



Yıldız, şöyle konuştu:



"Yumuşak başlıyız ama uysal koyun değiliz. Kimi sendikalar gibi ideolojik sendikacılık yaparak, emeği sömürerek, masayı sallayarak bir yerlere varılamayacağını Türkiye'ye gösterdik. Bizim bağcı ile işimiz yok, üzüm yemek için mücadele ediyoruz. Hak-İş Sendikası 1 Mayıs yapıyor, elli bin kişi ile düğünlerle halaylarla oradaki esnaf ile yapıyor. Bazı sendikalar 1 Mayıs yapıyor, garibanın yoldaki arabasını parçalıyor, berberin camlarını kırıyor. Kavgacılık dönemi bitti. Artık masa başında konuşarak, derdimizi sıkıntımızı anlatarak hak alma dönemi başladı."



Hizmet-İş Sendikası Ankara 4 Nolu Şube Başkanı Yusuf Güler de Başkan Duruay'ın yapıcı ve samimi yaklaşımından memnun olduklarını ifade ederek, "Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde birçok belediye ile toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. Gölbaşı Belediyesi ile ikinci oturumda mutabakata vardık. Bu sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmesi işçilerimize ve ailelerine hayırlı olsun." diye konuştu.



Konuşmaların ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.