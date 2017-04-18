Gök Sultan Abdülhamid Han
GÖK SULTAN ABDÜLHAMİD HAN etkinliği 2017-04-18 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
GÖK SULTAN ABDÜLHAMİD HAN etkinliği 2017-04-18 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenler
Mekan : İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yavuz Selim Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 2
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00
Kategori : GÖK SULTAN ABDÜLHAMİD HAN
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io