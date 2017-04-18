Gök Sultan Abdülhamid Han

GÖK SULTAN ABDÜLHAMİD HAN etkinliği 2017-04-18 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Gök Sultan Abdülhamid Han

GÖK SULTAN ABDÜLHAMİD HAN etkinliği 2017-04-18 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Esenler

Mekan : İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Yavuz Selim Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 2

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00

Kategori : GÖK SULTAN ABDÜLHAMİD HAN

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Fevzi Çakmak, Adem Baştürk, Fevzi Çakmak, Istanbul, İstanbul, Esenler, Baştürk, Sel, İbb