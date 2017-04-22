Giresunspor- Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Erkan Akbulut (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)GİRESUNSPOR: Eser (xx), Berkan (xx), Onur (xx), Özgür Yılmaz (xxx), Hüsamettin (xx), Cihan (xx) (Dk.82 Isaac), Panos Dimitriadis (xx), Nemanja Tomiç (xx) (Dk. 54 Dilaver x), Recep (xx), Volkan (xx) (Dk.
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Erkan Akbulut (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
GİRESUNSPOR: Eser (xx), Berkan (xx), Onur (xx), Özgür Yılmaz (xxx), Hüsamettin (xx), Cihan (xx) (Dk.82 Isaac), Panos Dimitriadis (xx), Nemanja Tomiç (xx) (Dk. 54 Dilaver x), Recep (xx), Volkan (xx) (Dk.69 Jones x), Özgür Can Özcan (x)
YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx), Caner (xx), Yiğitcan (xx), Murat Akça (xx), Buğra (xx), Sedat (xx), Azubuike (xxx), Michael Pereira (x) (Dk. 60 İrfan x), Murat Yıldırım (xx), Ferhat (x) (Dk. 67 Dialiba Diabang x), Ahmet (x) (Dk.77 Ayite x)
SARI KARTLAR: Dk. 63 Cihan (Giresunspor), Dk. 13 Murat Yıldırım, Dk. 45 Azubuike (Yeni Malatyaspor)
GOLLER: Dk. 19 Volkan (Giresunspor), Dk. 25 Sedat (Yeni Malatyaspor)
TFF 1.Ligi'nde Giresunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.
3'üncü dakikada gelişen konuk takım atağında Pereira kaleyi denedi. Top Eser'de kaldı.
19'uncu dakikada Giresunspor ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Tomiç'in yaptığı ortaya kaleci Ertaç ile Özgür Can birlikte yüklendi. Kaleci Ertaç müdahale edemedi. Topla buluşan Volkan, rakibinden sıyrıldıktan sonra boş kaleye topu yolladı: 1-0
25'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor oyunda dengeyi sağladı. Ferhat'ın kullandığı serbest atışta top savunmada Panos'dan geri geldi. Dönen topu çok iyi takip eden Sedat, topu Eser'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1
29'uncu dakikada Sedat ile başlayan konuk takım atağında Ahmet, Pereira'yı gördü. Bu oyuncunun şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.
56'ncı dakikada Volkan büyük hata yaptı ve takımı öne çıkarırken topu Murat Yıldırım'ın önüne attı. Murat ceza sahasına girdi. Kademeye çok iyi giren Özgür, Pereira'dan önce tehlikeyi uzaklaştırdı.
60'ıncı dakikada Dilaver'in kullandığı serbest atışa Cihan çok iyi yükseldi. Kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
64'üncü dakikada gelişen Malatyaspor atağında savunmasından ileriye çıkan Murat Akça'nın sert vuruşu yandan auta gitti.
82'nci dakikada Dilaver'in şutu farklı şekilde üstten auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve ilk yarıda atılan gollerle maç 1-1 sona erdi. - Giresun