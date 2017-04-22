Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan Açıklaması

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fındık alım fiyatının yeniden gözden geçirilerek, üretici lehine revize edilmesini istediklerini belirtti.



Karan, yaptığı yazılı açıklamada, TMO tarafından Giresun kalite fındığı kilogramının 10,50 liradan, levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan alınacağının açıklanmasının ardından, 10 liranın üzerinde işlem gören fındık fiyatının 9,00 ila 9,50 liraya gerilediğini iddia etti.



Açıklamada, TMO'nun açıkladığı taban fiyatını alımlara başlamadan tekrar gözden geçirmesi gerektiğini savunan Nurittin Karan, "Geçen sezon fındık fiyatının 12 lira seviyesinden işlem görmeye başladığını hatırlatır, önümüzdeki süreçte yeni bir mağduriyet yaşanmaması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız başta olmak üzere TMO yetkilileri tarafından açıklanan fiyatın yeniden gözden geçirilmesini umarız." görüşlerine yer verdi.



Karan, "TMO'nun piyasaya girmesi tekelci ve iş birlikçilerini sıkıntıya koymuş olmalıdır ki hemen 50 randıman fındığı 9,25 ve 9,50 yani TMO'nun 1 lira altında almaya başladılar." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:



"Eğer biz ürünümüze sahip çıkar, tekelcilere boyun eğmezsek yeni sezon öncesi bugünden kazanan biz oluruz. Fındık bu sezon az da olsa çok da olsa kesinlikle ve kesinlikle yeni sezona 10 liranın üzerinde başlar. İşte TMO'nun müdahalesi de tam burada ortaya çıkmaktadır. TMO tarafından açıklanan alım fiyatı istediğimiz düzeyde olmasa da üreticilerimiz artık şunu çok iyi bilmelidir ki fiyat serbest piyasada 7-8 liraya düşse de ürününü anında 10,50 liradan satacağı bir kurum var."



Üreticilerden kesinlikle çiftçi kayıt sistemi belgelerini tüccarlara vermemesini isteyen Nurittin Karan, "Tüccara verilen her belge, üreticinin kendi ayağına kurşun sıkması demektir. 'Benim fındığım az 300-500 kilogram, fındık için TMO kapısında mı bekleyeceğim' deyip ÇKS belgesini tüccara verirse, hiç kimse ahlayıp vahlamasın ve fındıkta fiyat istikrarı beklemesin." ifadelerini kullandı.



Karan, TMO tarafından alım sırasında üreticilerden sadece yüzde 2 stopaj kesintisi yapılacağını, bunun dışında herhangi bir kesinti yapılamayacağını da kaydetti.