Giresun'da Toprak Kayması: 1 Yaralı

Çanakçı ilçesinde hafriyat çalışması sırasında kayan toprak altında kalan 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Egeköy köyü Kıdıklı Mahallesi'nde Burhan Uzun, hafriyat çalışması yaptığı sırada kayan toprağın altında kaldı.



Komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Uzun, Görele Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Espiye Devlet Hastanesine sevk edildi.



Uzun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.