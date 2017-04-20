Giresun'da Dağın Yamacında Üst Üste Duran Dev Kayalar Hikayesiyle Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Anadolu'da halk arasında dolaşan efsaneler saymakla bitmiyor. Bunlardan bazıları dillerden dillere dolanırken, bazıları da Giresun'daki Gelin Kayası gibi turistik bir öge haline gelmiş.



Giresun Mesudiye Köyü'nün Taşhan bölgesinde bulunan bu iki dev kaya, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden Gelin Kayası olarak biliniyor.



Metrelerce yükseklikte, bebeğini sırtında taşıyan bir kadın görünümünde olan Gelin Kayası, adını da bu benzerliğin getirdiği efsaneden alıyor.



Gelin Kayası hakkında dilden dile dolanan birçok efsane var. Bu efsaneler zamanla turistlerin de ilgisini çekmiş ve şimdilerde Giresun turizmi için ilgi çekici yerlerden biri haline gelmiş.



Halk tarafından anlatılan efsanenin birine göre;









Güzeller güzeli genç bir kız, görücü usulü ile sevmediği bir erkek ile evlendirilmek isteniyormuş. Anne ve babasına karşı çok saygılı olan iyi kalpli kız buna itiraz edebilecek durumda değilmiş. İçten içe köyün başka bir delikanlısı ile hayatını birleştirmek, onunla evlenmek istiyormuş. Ama bunu ailesi ile paylaşmaktan da sıkılıyormuş, biraz da babadan korkuyormuş. Tanımadığı, sevmediği bir erkeğe verilmesine engel olamamış. Düğün tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin olarak yolcu edilmiş. Gelin alayı önünde giden at üzerinde götürülürken içinden Allah'a dua edip yalvarmış: "-Allah'ım, beni kötü koca eline düşürme, taş et dondur" demiş. İyi kalpli gelinin duası kabul olmuş ve gelin alayının önünde, at üstünde taş oluvermiş.









Bilinen bir diğer efsane ise şöyle;









Uzun mu uzun, ama çok çok uzun yıllar önce, güzel bir gelin varmış. Bu gelinin, çok sevdiği kocasıyla bir de çocuğu varmış. Karı kocayla birlikte oturan bir de yaşlı kaynana varmış. Bu ailenin geçimi, hayvancılığa dayalıymış, küçük baş, büyük baş hayvan besliyorlar, çobanlık yapıyorlarmış. Yaşlı kaynana, karı – koca – çocuk üçgeninden oluşan bu mutlu ailenin mutluluğunu gölgeliyormuş. Kaynana çok titiz, kavgacı, yüzü gülmez, gürültücü, sert ve geçimsiz birisiymiş. Cadaloz, yöresel deyişle 'acuze'nin tekiymiş. Hele hele genç gelinine karşı çok sert, kırıcı ve acımasızmış. Genç gelin, çoktan bu yaşlı acuzeyi terkedip gidermiş ya, ne var ki kocasını ve çocuğunu çok seviyormuş. Bu sevginin verdiği güçle, kaynanasının baskı ve işkencelerini göğüslemeye çalışıyormuş.











Olur da bir gün yolunuz Karadeniz'e düşerse, bu ilginç hikayeye sahip kayaları ziyaret etmeyi unutmayın.