Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Ankara'ya Gitti

Referandum çalışmaları kapsamında yaklaşık 20 gündür Şanlıurfa'da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bu akşam Ankara'ya gitti.



Referandum çalışmaları kapsamında 22 Martta Şanlıurfa'ya geldikten sonra kısa bir süre Ankara'ya gidip yeniden Şanlıurfa'ya dönerek çalışmalarına devam eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, seçim konuşmasının ardından Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı



AK Parti İl Başkanlığı önündeki konuşmasının ardından Gap Havalimanına hareket eden Bakan Çelik uçakla Ankara'ya gitti. - ŞANLIURFA