Gestaş, Emitt Fuarı'na Katıldı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Doğu Akdeniz ve Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katıldı.



GESTAŞ AŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, yaptığı açıklamada, fuara, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan turizmcilerin katıldığını söyledi.



EMİTT Fuarı'nda Çanakkale standına yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Uslu, Gökçeada ve Bozcaada gibi Çanakkale'nin turizm değeri olan iki adasına ulaşımda tek alternatif olmaları ve yılda 15 milyon yolcu, 4,3 milyon araç taşımaları açısından şehrin önemli bir turizm değeri olduğunu belirtti.



Gökçeada ve Bozcaada'nın Çanakkale turizmi için çok önemli iki değer olduğuna işaret eden Uslu, şöyle devam etti:



"GESTAŞ olarak bu iki adanın anakarayla birleşmesini sağlıyor, gerçek anlamda bir gönül köprüsü kuruyoruz. Ayrıca Çanakkale Boğazı geçişlerinde de yüksek yolcu potansiyelimizle Çanakkale'mizin turizmine önemli katkı sağlıyoruz. Çanakkale'nin turizminin yanı sıra her türlü değerine katkıda bulunmaya çalışırken, bu doğrultuda EMİTT için de Çanakkale standında şehrin tanıtımı için çaba göstermekteyiz."