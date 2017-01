Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: 'Bu Milleti Öyle Kurşunla, Dolarla, Ekonomiyle Dize Getiremezler'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu topraklar da sadece toprak diye geçmememiz lazım. Şairin dediği gibi, 'Uğrunda ölen olduğu için vatan' olarak, yurt olarak bize bırakılmış topraklar sorumluluğuyla hareket etmemiz lazım." dedi.



Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla Sarıkamış ilçesindeki bir otelde anma programı düzenlendi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ile gazilerin de katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



"Dini, dili, ırkı, mezhebi ve meşrebi dememişiz, hep beraber kan dökmüşüz"



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, programın açılışında yaptığı konuşmada, vatan uğrunda canını seve seve feda eden ecdada ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Böyle anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan şehit ve gazi ailelerine teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:



"Bu topraklarda sadece toprak diye geçmememiz lazım. Şairin dediği gibi, 'Uğrunda ölen olduğu için vatan' olarak, yurt olarak bize bırakılmış topraklar sorumluluğuyla hareket etmemiz lazım. Bu topraklar, 953 sene önce Sultan Alparslan'ın Anadolu coğrafyasına girdiği ilk yerdir. İlk şehidini Ebul Hasan Harakani ile vermiş ve onun manevi huzurunda, onların manevi hamiliğiyle neredeyse bin yıldır bu topraklarda bir, beraber, kardeş olmuşuz. Dini, dili, ırkı, mezhebi ve meşrebi dememişiz, hep beraber kan dökmüşüz. Tarihçilerden duyduğum sadece Kars coğrafyasında 1,5 milyon şehit var. Anadolu'nun, Trakya'nın, bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadın ne kadar milyon şehit verdiğini varın siz hesaplayın."



Bu topraklar ve vatan için canını veren ecdada ve şehitlere müteşekkir olduklarını ifade eden Arslan, bu kahramanlığın gençliğe anlatılmasını istedi.



"Ecdat, donma pahasına şehit olmayı göze almış"



Arslan, ataların tarihteki destanlarını gençliğe aktarmada bazı kişilerin ve kesimlerin öncü olduğunu aktararak şunları söyledi:



"Onlardan biri de bizim liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'dır. Kars, Sarıkamış ve Anadolu'daki insanlar olarak ona müteşekkiriz. 'Sarıkamış bir utanç vesilesi değil, bir övünç vesilesi, bir övünç vesikasıdır' diyerek şehitleri anmaya öncülük etti. Sarıkamış'tan gençlere demek istemişler ki 'Vatan için hangi şartlar altında olursa olsun can vermeye hazırız.' O ecdat, donma pahasına şehit olmayı göze almış. Aldığımız ders bu."



Silahlı kuvvetlerin her gün ülkenin büyümesini, gelişmesini istemeyenlere karşı dünyanın neresinde olursa olsun mücadele verdiğini belirten Arslan, korucu, polis ve askerlerin ülkenin istikbali ve bekası için gözünü kırpmadan şehadete koştuğunu dile getirdi.



Arslan, gençlerin ve milletin 15 Temmuz'da hainlere ders verdiğine işaret ederek şöyle devam etti:



"Dünyaya, 'Aklını başına topla, bu ecdat 102 yıl önce gözünü kırpmadan donmaya gitmişse onların nesli olarak sana yine ders vereceğim, yine sahip çıkacağım' dediler. Ayrıca dünyaya, 'Bir ve beraber olursanız, birlikte hareket ederseniz, hiçbir hain, başkalarına maşalık eden kimse seninle baş edemez. Yeter ki bir ol, beraber ol' dersini verdiler. Biz geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek, idrak edersek geleceğimizi öyle sağlam kurarız. Şehit ailelerine diyorum ki 'İyi ki geldiniz, bu gururu bizimle burada yaşayarak Türkiye'nin ve dünyanın her yerine mesajlar veriyorsunuz. Bundan sonra da bu mesajları vermeye devam edeceksiniz."



"Bu milletin evladı olan herkes, göğüsünü siper eder"



Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ise ecdadının ortaya koyduğu fedakarlığı hatırlamanın milletleri millet yaptığını söyledi.



Geçmişi hatırlamayan bir milletin geleceğe yürüyemeyeceğini vurgulayan Kılıç, "Eğer bugün bazıları bizi bölebileceklerini tahmin ediyorlarsa bu amaç uğrunda terör estirerek başarıya ulaşabileceklerini sanıyorlarsa çok büyük yanılgı içerisindeler. Acaba gençlerimiz, ihtiyaç duyulduğunda görev başında olabilecek mi? İnternet ve sosyal medya üzerine yoğunlaşmışlar, milli değerlerimizi koruyabilecek mi diye soranlar oluyor. Bu milletin evladı olan herkes, o gün geldiğinde dimdik ayakta durur, göğüsünü siper eder. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



"Sarıkamış ruhu, Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekin'ler diye ortaya çıkıyor"



15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasına saklanmış hainlerin ülkeyi bölmek ve birbirine düşürmek için harekete geçtiğini hatırlatan Kılıç, hainlerin bu girişimi milletin ordusuna olan bağlılığını zayıflatmak için Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yaptıklarını anlattı.



Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz şunu gördük ki bu millet, evlatlarına ihtiyaç duyduğu anda dimdik ayakta durdu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla millet meydanlara çıktı. Bunu da anlamadılar. Neymiş, vatandaş sokağa çağrılır mı? Çağrılır. Seçilmiş Cumhurbaşkanını o hainlere yedirmemek için sokağa çıktı. Seçilmiş hükumetini teslim etmemek için çıktı. 15 Temmuz gecesi bu milletin evlatları dünyaya demokrasi, hukuk ve millet olma dersi verdi. Bu milleti öyle kurşunla, dolarla, ekonomiyle dize getiremezler. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap veren bu millet, evinde, elinde, kasasında ne kadar döviz varsa, Türk lirasına çevirdi. Bunu anlayamıyorlar. Bu millet kenetlidir çünkü geçmişi bellidir. Nasıl Sarıkamış'ta kol kola yürüyüp şehit olduysak, bugün o Çanakkale, Sarıkamış ruhu, Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekin'ler diye ortaya çıkıyor. O hainlere bu millet, bu bayrağı, vatanı vermez."



Kavgamız, "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle



Fethin önemini milletin iyi anlamasını isteyen Kılıç, gelenek, görenek ve inançta fethin yerinin çok önemli olduğuna işaret etti.



Kılıç, fethin kılıçla cana kastetme değil, medeniyetin taşınması olduğuna değinerek şunları kaydetti:



"Peygamber efendimizin duasına mazhar olmuş, tarihte büyük önemi olan İstanbul'un duvarına 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler oldu. İşte bizim kavgamız bunlarla. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, biz kendimizden eminiz. İzmir'de kendini siper eden o polisimiz, Elazığlı bir Kürt kardeşimizdi. Bizim aramızda ayrılık, gayrılık yok. Bu bayrak altında tek millet olarak yaşayacağız, hedeflerimize de ilerleyeceğiz ama şunu unutmayalım. Bir, beraber ve hep beraber Türkiye olacağız. FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKPC'ye pabuç bırakmayacağız. Bir ölür, bin diriliriz."



Konuşmaların ardından Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan belgesel gösterildi. Duygusal anların yaşandığı programda, çeşitli ilahi ve türküler seslendirildi.



Programa, Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 9. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Kars Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.