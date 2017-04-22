Geleceğin Balık Adamları Arnavutköy'de Yarıştı



İSTANBUL, (DHA) ? 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Yüzme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Birincilik için kıyasıya yarışan çocukların ortaya çıkardığı manzara izleyicilere keyifli anlar yaşattı.



Arnavutköy Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösterildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmada lise öğrencilerinin kano yarışı ve büyüklerin yarıştığı su altı hokeyi ilgiyle izlendi.



Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen yarışma program ile ilgili 'Kano yarışı gibi yarışlarla eğlenceli hale getirerek yarışma ruhunun öne çıktığı, çocukların başarılarını teşvik eden bir program düzenledik' dedi.



'HASTALIK YÜZMEYE ENGEL DEĞİL'



Diyabet hastası 11 yaşındaki Mehmet Fakirsever,yarışmada birinciliği göğüsledikten sonra şöyle konuştu:



'Ben kazanacağımı düşünmüyordum fakat kendime ve arkadaşlarıma güvendim ve kazandık. Hastalık spora engel değil. Yüzme gibi çok güzel sporlarımız var, yapmanızı tavsiye ediyorum.'



'23 NİSAN ÇOCUKLAR HUZURLU OLSUN DİYE VAR'



23 Nisan'ın önemine dikkat çeken Fakirsever, 'Bu bayram bütün çocuklara, huzurlu olabilsinler diye verilen önemli bir bayramdır. Bu yüzme yarışı da ona özgü yapıldı. O yüzden 23 Nisan sevdiğim bir bayramdır' dedi.



9 yaşındaki Hayrunnisa Doğan, 'Çok heyecanlandım ama birinci oldum. Çok mutluyum' derken, Alperen Yeşilyurt korku ve heyecan hissetse de üçüncülüğü yakaladığını ifade etti.



Bayrak yarışında birinci olan Arda Doğan, 'Kendimi çok iyi hissediyorum. Son anda, saliseyle kazandık. İleride dalgıç, yüzücü, hoca ve öğretmen mesleklerinden biri olabilirim.' Diye konuştu.



Yarışın minik birincilerinden 6 yaşındaki Ümmügülsüm Başaran ise yarışmayla ilgili 'Çok heyecanlı ve de çok güzel. Ben birinci oldum. Çok mutluyum' dedi.



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(Tür: İstanbul)