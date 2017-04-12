Gaziemir Türk Sanat Müziği Korosu "Bahar Konseri"
Sevgili Şefimiz "Ferda Yılmaz" yönetimindeki, sunuculuğunu Sevgili "Hakan Eren'in" yapacağı, Sevgili "Gönül Yazar'ın" konuk sanatçı olarak aramızda olacağı, Gaziemir Türk Sanat Müziği Koromuzun 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20: 00'de Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki halkımıza açık...
Sevgili Şefimiz "Ferda Yılmaz" yönetimindeki, sunuculuğunu Sevgili "Hakan Eren'in" yapacağı, Sevgili "Gönül Yazar'ın" konuk sanatçı olarak aramızda olacağı, Gaziemir Türk Sanat Müziği Koromuzun 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20: 00'de Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki halkımıza açık ücretsiz "Bahar Konserimize" İzmirlileri bekliyoruz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Beydağ
Mekan : Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Sevgi Mah. Abdülhamit Yavuz Cad. No: 95 Gaziemir/İzmir
Telefon: 0232 274 06 33
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Gaziemir Türk Sanat Müziği Korosu "Bahar Konseri"
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io