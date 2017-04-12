Gaziemir Türk Sanat Müziği Korosu "Bahar Konseri"

Sevgili Şefimiz "Ferda Yılmaz" yönetimindeki, sunuculuğunu Sevgili "Hakan Eren'in" yapacağı, Sevgili "Gönül Yazar'ın" konuk sanatçı olarak aramızda olacağı, Gaziemir Türk Sanat Müziği Koromuzun 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20: 00'de Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki halkımıza açık...

Gaziemir Türk Sanat Müziği Korosu

Sevgili Şefimiz "Ferda Yılmaz" yönetimindeki, sunuculuğunu Sevgili "Hakan Eren'in" yapacağı, Sevgili "Gönül Yazar'ın" konuk sanatçı olarak aramızda olacağı, Gaziemir Türk Sanat Müziği Koromuzun 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20: 00'de Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki halkımıza açık ücretsiz "Bahar Konserimize" İzmirlileri bekliyoruz. 

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Beydağ

Mekan : Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Sevgi Mah. Abdülhamit Yavuz Cad. No: 95 Gaziemir/İzmir
Telefon: 0232 274 06 33

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Gaziemir Türk Sanat Müziği Korosu "Bahar Konseri"

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Sanat Müziği, Ferda Yılmaz, Gönül Yazar, Hakan Eren, Çarşamba, 12 Nisan, Gaziemir, Konser, Beydağ