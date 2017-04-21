Gaziantep'te emeklilerin konut sevinci

TOKİ tarafından inşa edilen 123 konut sahiplerine teslim edildi



GAZİANTEP - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Gaziantep'te yürüttüğü projeler kapsamında inşa edilen 123 konut, kurayla sahiplerine teslim edildi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Gaziantep'te yürüttüğü projeler kapsamında inşa edilen 123 konut, kurayla sahiplerine teslim edildi. Şahinbey Belediyesinin Kültür Merkezin'de noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde konut sahibi olan emekli vatandaşlar isimleri okunduğunda salonda göz yaşlarına hakim olamadılar. Kura çekimin ardından basın mensuplarını açıklamalarda bulunan bildiren TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, bin 175 başvuru aldıklarını bildirerek, bunlardan Şehitkamil ilçesinde yaptırılan 103 konut ve Şahinbey ilçesi Güzelvadi mevkisindeki konutlardan kalan 20 daireyi sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

"Bugüne kadar 20 bin 117 konut yaptık"

Projeler için şu anda sadece emeklilere konut verdiklerini söyleyen Çelik, "Bugün konut çıkanlara hayırlı uğurlu olsun, güle güle otursunlar. Çıkmayan vatandaşlarımıza da ileriye dönük konut çalışmalarımız olacak. Gaziantep'te bugüne kadar 20 bin 117 konut yapmışız. Diğer illerle karşılaştırıldığında büyük bir proje. 5 bine yakın konutun da 10 projede yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bunların kuralarını çekmedik ama ihalelerini yaptık. Buralarda da ilerleyen günlerde vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız" dedi.

"Allah, devletime zeval vermesin"

Kura sonucu ev sahibi olan 123 kişiden 60 yaşındaki Mehmet Kaya, "O kadar duygulandım ki anlatamam mutluluğumu. İlk defa bir kendi yuvam olacak. Allah olmayanlara da versin. İki çocuk babasıyım. Ayda 700 lira ev kirası veriyorum. 2 çocuk okutuyorum. Emekli olduğum halde yine de çalışıyorum. Allah'ın keremine çok şükür. Allah, devletime zeval vermesin" şeklinde konuştu.

"Ömrümüzün son döneminde güle güle otururuz"

Hatice Gök de 60 yaşında olduğunu söyleyerek, duygularını "Çok sevindim, çok memnunum, duygulandım. İlk defa ev sahibi oluyorum. 5 çocuk annesiyim. Allah razı olsun. Ömrümüzün son vaktinde inşallah güle güle otururuz" dedi.

"Ev sahibi olmak en çok eşimin hayaliydi"

Rükan Görger 42 ise, "Ev sahibi olmak en çok eşimin hayaliydi. Onunda olmasını isterdim. Eşim vefat ettiğinden dolayı şimdi çocuğumla beraber ben oturacağım. Devletimize milletimize Allah'ım zeval vermesin başımızdan eksik etmesin. Her zaman devletimizi çok seviyorum" diye konuştu.

(KU-SD-