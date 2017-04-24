Gaziantep'te Bir Haftada 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri, son bir haftada yaptıkları operasyonlarda 83 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-23 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 82 kilogram 550 gram esrar, 510 gram eroin ve 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP