Gaziantep Kolej Vakfı Liseleri Zorro Müzikalini Sahneleyecek

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri ünlü Zoro müzikalini sahnelemeye hazırlanıyor. Büyük bir kadronun görev aldığı İngilizce Zoro müzikali için geri sayım başlarken sahne alacak oyuncular çalışmalarına hız verdi.



Sahne sanatlarının en önemli göstergesi haline gelen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları her yıl sahnelediği Türkçe ve İngilizce oyunlar ve müzikallerle dikkat çekmeye devam ediyor. İngilizce müzikaller kategorisinde bu yıl ünlü Zoro Müzikali sahneye hazırlanıyor. Büyük bir kadronun görev aldığı müzikalin hazırlık çalışmaları sürerken öğrencilerin provalarda gösterdiği yüksek performans taktir topluyor. Müzikalde GKV Liselerinden 67, GKV Özel Ortaokulundan iki olmak üzere toplam 69 öğrencinin rol aldığı müzikal Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 12 Mayıs 2017 Cuma saat 20.00'de sahnelenecek.



Sanat eğitimin en önemli parçasıdır



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının sahne sanatlarına büyük önem verdiğini ve okul öğrencileri tarafından her yıl geleneksel olarak bir İngilizce bir Türkçe oyunun sahneye konulduğunu hatırlatan lise müdürü İsmet Tiryaki "Bu yıl öğrencilerimiz İngilizce müzikal geleneğini Zoro adlı müzikalle sürdürüyor. Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 12 Mayıs 2017 Cuma saat 20.00'de sahnelenecek olan müzikalimize bütün Gaziantepliler davetlidir" dedi.



Zoro için dev bir teknik kadro ve oyuncu ekibi



Müzikalin yönetmenliğini yapan GKV Özel Liseleri İngilizce öğretmeni Hakan Alnıaçık'ta uzun süren çalışmaların ardında müzikalinin Mayıs ayında sanat severlerle buluşacağını ifade ederek çalışmalara destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek"Bu yıl Zoro adlı müzikali sahneye hazırladık. Müzikalde 1919 yılında Johnston McCulley tarafından oluşturulan ve dünya klasikleri içinde yer alan,birçok kitapta, filmde ve televizyon dizisine konu olan hikaye ezilen ve fakir halkının yardımına koşan,işgalci İspanyol askerleriyle geceleri kılık değiştirip savaşan maskeli kahraman Zorro'nun tutuklanmasıyla başlar,eşi öldürülüp kızı kaçırılan Zorro'nun yıllar sonra hapisten kaçması ve intikamını alması için bir sokak serserisi olan Alejandro'yu eğitme çabalarıyla devam eder.İyilerin ve kötülerin savaşında aynı zamanda büyük bir aşk yaşanacaktır: Alejandro ve Elanaİntikam,bağımsızlıkmücadelesi,aşk ve savaş ile geçen Zorro'nun hikayesinde özgürlük sevdası kötüleri yenmeyi başarma tutkusu yatmaktadır" dedi. Alnıaçık yaptığı değerlendirmede müzikalde 69 öğrencinin rol aldığını da belirterek "Tamamı İngilizce sahnelenecek olan müzikalde toplam 69 öğrencimiz rol alıyor. Öğrencilerimizden Eren Ekrem Sevinçer, Begüm Güngör, Alp Kervancıoğlu, Erkan Yıldırım, Baran Aytekin, İlker Ersan, Beste Kanevetçi, Mustafa Filik, İlkay Saka, Sude Balat, Anıl Ülger, Eylül Bektaş, Dicle Demirci, Serra Uygur, Cesur Söylemez, Berke Karadayı, Mehmet Sami Kethuda, Erce Aybey, M. Ünal Ercan, Suat Savrun, Melike Ünal, Rabia İrem Durmuş, Sevilay Kılıç, A. Kadir Kantar, Turhan Torunoğlu, Orhan Söylemez, Özge Aksoy, Yusuf Uğur, Ahmet Kıratlı, Ela Temur, Murat Günindi, Zeynel Şireci, Ece Atakan, Eylül Destan Kış, Emre Abdulkadiroğlu, Alptekin Boran, Ezgi Portakal, İpek Karabiber, Gülin Buzul, Fayat Bay, Zehra Bulguroğlu, Sevilay Işık, Nisan Tatar, Şevval Çelikaslan, Hilmican Erkol, Müslüm Kaya, M. Emre Erceylan, Kaan Alnıaçık, Mahmut Can Evyapan, Melih Karalar, Sena Nil Eltemur, Hüseyin İlbay, Bilge Balsu, Beyza Albay,Coşkun Algın, Abuzer Çağlar, Babür Sayın, Fadıl Bulut, Kerem Köçe, Yaren Kaya, Mert Bulut, Eray Akıncı, Ata Erel Gürel, Gökçe Özdemir, Bertan Günay, Utku Güç,Dilara Petek, Batın Korkmaz ve Ayberk Nalbantoğluöğrec alıyor. GKV Özel Okulları öğretmenlerinden Bilge Didem Korkmaz, Berkay Tahtacı, Özlem Emirmahmutoğlu, Zeynep Kırtan, Ömer Cengiz, İrem Güzel, Ali Dirgen(İlkokul Müdür Yardımcısı) ve Ahmad Abusaed yönetmen yardımcılığını üstlendi. Müzikalin dans eğitimini Oscar Kadirbyek, Victor Sanguinez ve Alone Şen yaparken dekorlar Hayal BAZOĞLU, Şeyma ASLANTAŞ, Ahmet ÖZ ve Kamil Altındiş tarafından yapıldı. Teknik servis ekibinde ise Erhan Çağlı, Muhammet Ali Erdemir, Mustafa ÖZBAL ve Mehmet KEÇE görev aldı. Büyük bir ekip tarafından dev bir kadroyla sahneye hazırlanan müzikalimize bütün sanat severleri bekliyoruz" dedi.



Müzikalin Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 12 Mayıs 2017 Cuma saat 20.00'de sahneleneceği de açıklandı. - GAZİANTEP