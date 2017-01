Galatasaraylı Bruma Dualarım Türk halkıyla beraber



Devre arası kampı nedeniyle Antalya'da bulunan Galatasaray'da Bruma, Sueno Hotels Deluxe Belek'te açıklamalarda bulundu.



Sözlerine Türkiye'de yaşanan üzücü olaylara değinerek başlayan Portekizli genç yıldız, Futboldan kamptan bahsetmeden önce Türkiye'deki olaylar nedeniyle üzgün olduğumu söylemeliyim. Dualarım Türk halkıyla beraber... İkinci yarı zor bir maçla başlayacak. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok iyi hazırlanıp ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz diye konuştu.



Bruma'nın basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar ise şu şekilde



GOL ATMA İSTEĞİNDEN KAYNAKLI



Ben Yasin'i çok seviyorum; o da beni çok seviyor. Alanya karşılaşmasında çok gol atmak istiyordum. Biraz bencil davranmış olabilirim. Öncesinde ona yaptığım asistler var. Bireysel anlamda aramızda bir şey yok. Sadece o günkü maçta gol atma isteğimden kaynaklıydı...



SEVE SEVE YENİLERİM



Galatasaray'da çok mutluyum. Sezon başında da bunu belirtmiştim. İlgilerin olması, futbolcunun gururunu okşuyor. Özellikle bu ilgi Avrupa'dan olunca beni mutlu ediyor. 1 yıl daha kontratım var, yenileme teklifi gelirse seve seve kabul ederim. Kulübe cazip teklif gelirse, benim için de olumluysa oturur değerlendiririm.



EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ



Sakatlığı olan arkadaşlarımız var, umarım bir an önce düzelirler. Transfer dönemindeyiz; aramıza katılacak arkadaşlarımız da olabilir. Her şeye rağmen bunlar bizi etkilemiyor. En iyi şekilde ligin ikinci yarısına hazırlanıyoruz.



TECRÜBELİ İSİMLER BENİM İÇİN AVANTAJ



Henüz genç bir oyuncuyum. Geliştirmem gereken çok konu var. Tek bir konu söyleyemem. En önemli avantajım ise tecrübeli oyuncularla birlikte oluşum. Wesley, Podolski, Selçuk ve diğerleri... Onlardan hep bir şeyler öğrenip üzerine koymaya çalışıyorum. Eren, pivot santrfor. Birçok ortaya ihtiyacı var. Asistlerim var. Sorumluluk alıp kendim gitmek istiyorum. Egoist olmadığımı düşünüyorum.



HEDEF ŞAMPİYONLUK



Takım olarak hedefimiz şampiyonluk; bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ligde zor maçlar oynanıyor. Şampiyonluk için mücadele eden başka takımlarda var. Tek bir takımın ismini vermem ve yüzde vermem doğru olmaz.



ODAKLANDIĞIM KONU GALATASARAY



Rodriguez'i izlemedim ama öyle bir transfer gerçekleşirse elimizden gelen desteği veririz...



Çin piyasası futbolda etkin olmaya başladı. Onlar liglerini değerli hale getirmek için önemli isimlerle anlaşıyorlar. Oyuncuların oraya gitmeleri ise kendi seçimleri.



Her oyuncu her maçta oynamak ister. Sarı kart nedeniyle cezalıyım. Başka seçeneklerimiz de var. Transfer dönemi devam ediyor. Mutlaka biri çıkacak ve o formayı terletecek.



Tamamen odaklandığım konu Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olması. Farklı bir ülke için bir şey söylemem doğru olmaz...



Menajerim ile bir görüşme gerçekleşti... Bundan sonra da oturup konuşulacak. Burada olmaktan çok mutluyum. Kontrat şartları beni mutlu ederse uzatma konusunda bir sıkıntı yaşanmaz...