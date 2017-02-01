Galatasaray'ın Sezon Sonu İçin Riekerink Kararı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in geleceği merak ediliyor. Hollandalı çalıştırıcının maçlar sırasında yaptığı değişikliklerden memnun olmayan sarı kırmızılı yönetimin, sezon sonunda kesinlikle yolları ayıracağı iddia edildi.



Galatasaray'da Jan Olde Riekerink gidecek mi?



Takvim'de yer alan habere göre; Sarı- Kırmızılı takımın puan tablosunda kötü bir durumda olmamasına rağmen Riekerink'in yaptığı acemice hatalardan çok şikayetçi olan Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, sezon sonunda kesin olarak Hollandalı hocayı göndereceği öğrenildi. Galatasaray bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşıp Türkiye Kupası'nı kazansa bile alınan bu karar değişmeyecek.



Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?



Takımın başında yerli bir hoca görmek isteyen Başkan Özbek'in sezon sonunda ilk olarak Fatih Terim ve Abdullah Avcı ile masaya oturma kararı aldığı belirlendi. Galatasaray yönetimi eğer iki ismi de ikna edemezse, bu kez kariyeri çok parlak dünyaca ünlü bir yabancı teknik adam için kollan sıvanacak.



Yönetimin bu konuda şimdiden çalışmalar yaptığı ve 2-3 aday belirlediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bu isimlerin menajerleriyle kısa sürede temasa geçecek.



Fatih Terim, Galatasaray'a dönecek mi?



Yeni sezonda Jan Olde Riekerink'in yerine Galatasaray'a döneceği söylenilen Fatih Terim'in geri dönüp dönmeyeceğini Spor programı muhabiri ve köşe yazarı Serhat Ulueren'e sorduk.



SERHAT ULUEREN: "FATİH TERİM BU MACERAYA GİRMEZ"



Terim'e yakınlığı ile bilinen Ulueren buna ihtimal vermezken, yönetimin bunun için yeterli kaynak oluşturamayacağını düşünüyor. Ulueren, "Emlak Konuttan beklenen paralar yeni sezonda da gelmeyeceği için, banka kredilerinin de bana göre %100'ünü eritip yeni bir kaynak da bulamayacakları için Fatih Terim tekrar bu maceraya girmez." dedi.



"FATİH TERİM BU SAATTEN SONRA BU ÇILGINLIĞI YAPMAZ"



"Fatih Terim'in şuanda 5 yıllık kontratı cebinde, 2 yılı daha var hocanın üstelik +2 yıl da bonusu var. Niye macera arasın. Orada senede 4 milyon eurodan daha fazla bonuslarla beraber paralar alacak. Bu yönetime gireceğini düşünmüyorum yani çok çılgın olması lazım Fatih hocanın ve bu saatten sonra böyle bir çılgınlığı yapacağına inanmıyorum."