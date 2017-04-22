Galatasaray - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72- 69
Galatasaray, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçtiSalon: Abdi İpekçiHakemler: Halil Baldemir, Orkun Yurtdaş, Hüseyin ÇelikGalatasaray: Işıl Alben 13, Jefferson 15, Pınar Demirok 2, Cansu Köksal, Vitola 13, Deniz Çolakoğlu 5, Traore 13, Papova 11Hatay Büyükşehir Belediyespor: Stevens 9, Snytsina...
Galatasaray, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Halil Baldemir, Orkun Yurtdaş, Hüseyin Çelik
Galatasaray: Işıl Alben 13, Jefferson 15, Pınar Demirok 2, Cansu Köksal, Vitola 13, Deniz Çolakoğlu 5, Traore 13, Papova 11
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Stevens 9, Snytsina 12, Papovic 4, Pans 28, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 2, Melike Tuğba Oral 3
1. Periyot: 8-20
Devre: 26-29
3. Periyot: 48-48
İSTANBUL - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 72-69 yendi. Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin
ikinci maçı 24 Nisan Pazartesi günü Hatay'da oynanacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa yarı finale yükselecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor'un kazanması durumunda yarı finalisti İstanbul'da oynanacak üçüncü ve son maç belirleyecek.