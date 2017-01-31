Galatasaray'dan Ayrılan Hamit Altıntop, Darmstadt'a Transfer Oldu

Bundesliga ekiplerinden Darmstadt, Galatasaray ile yollarını ayıran Hamit Altıntop'u transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Darmstadt teknik direktörü Torsten Frings, "Hamit Altıntop gibi karizmatik ve tecrübeli futbolcunun bize gelmesi özel bir şey" ifadelerini kullandı

"SABIRSIZLANIYORUM"

Hamit Altıntop ise, transferi hakkında "Darmstadt neler yapabileceğini kanıtlamış bir takım, sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.

BAYERN VE REAL TECRÜBESİ VAR

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kendisine herhangi bir takım bulamamıştı. Darmstadt, Bundesliga'da en az gol atan takım ve en çok gol yiyen 2. takım olarak ilk yarıyı kapatmıştı. Alman ekibi devre arası transfer sezonunda iki defansif orta saha ile kadrosunu güçlendirmişti. Alman kulübünün, Hamit Altıntop'un Bundesliga tecrübesinden de faydalanmak isteyerek, futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu. Hamit, Bundesliga'da Schalke 04 formasını yıllarca giymiş ve başarılı bir performans ortaya koymuştu. Altıntop, ardından Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray'da oynamıştı.

Darmstadt, 18 haftası geride kalan Bundesliga'da sadece 2 galibiyete sahip ve 9 puanla sonuncu sırada yer alıyor.