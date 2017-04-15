Galatasaray'da İlginç Olay!imza Attıramayacaklar...

Geleceğe yatırım yapan Galatasaray, Senegal doğumlu forvet oyuncusu Pape Habib Gueye'yi denemeye aldı. Florya'daki gençlerle birlikte iki gündür antrenmana çıkan Gueye konusunda, Galatasaray'ın ciddi bir sıkıntısı bulunuyor. O da ceza alma tehlikesi...



Çünkü 1999 doğumlu futbolcu, 20 Eylül tarihinde 18 yaşına girecek. Hem orta sahada ofansif tarafta hem de forvet hattında görev alabilen Gueye, Senegal'de Darou Salam Academy'de yetişti. Ülkesinin en ünlü oyuncu yetiştirme merkezinden çıkan genç yıldız adayı, en çok geleceği olan futbolculardan biri olarak gösteriliyor.



Önemli hamle



20 Mayıs-11 Haziran arasında Güney Kore'de düzenlenecek U20 Dünya Kupası'nda da Senegal adına mücadele edecek 17 yaşındaki oyuncu, birçok scout tarafından takip ediliyor. Galatasaray'ın genç yıldızlar için çok önemli olan bu turnuva öncesinde böyle bir hamle yapması da oldukça şaşırtıcı bir gelişme oldu.



Ancak Galatasaray, 18 yaşını doldurmadan bu futbolcuyla sözleşme imzalarsa, FIFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Çünkü talimatlar, reşit olmayan bir genç futbolcunun transfer olmasını yasaklıyor. Eylül ayı beklenirse de bu kez Cim-Bom'un elinden kaçma olasılığı bulunuyor. Bu nedenle Galatasaray, beğenilmesi durumunda nasıl bir formül uygulayacağına hukukçularıyla birlikte karar verecek. Bilindiği gibi Barcelona, yaşı küçük futbolcu transfer ettiği gerekçesiyle iki dönem transfer yasağı cezası almıştı.



Pape Habin Gueye, Galatasaray'ın yolunu tutarken, takım arkadaşı Ousseynou Cavin Diagne de, Lille'e gitti.



Galatasaray'ın, Darou Salam takımında ve Senegal Genç Milli Takımı'nda forma giyen Pape Habib Gueye'yi Scirea Turnuvası'nda izlediği belirtildi. Genç yıldız, kazandıkları turnuvada en iyi oyuncu ödülü almıştı.



Kaynak: Skorer