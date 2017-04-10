G7 Enerji Bakanları Toplantısı Sona Erdi

ROMA (AA) – Dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesinin oluşturduğu G7'nin enerjiden sorumlu bakanlarının katıldığı Roma'daki toplantılar ortak bildirgesiz sona erdi.



G7'de bu yıl dönem başkanlığını yürüten İtalya'nın dün ve bugün başkent Roma'da ev sahipliği yaptığı toplantıya; ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı James Gordon Carr, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, İngiltere İklim Değişikliği ve Endüstri Bakanı Nick Hurd, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanı Yosuke Takagi, Fransa Çevre, Enerji ve Deniz Bakanı Segolene Royal, Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Federal Bakanlık Sekreteri Rainer Baake, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İklim ve Enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete ve Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol da katıldı.



İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Calenda, dün başlayan ve iki gün süren oturumların ardından basın toplantısı düzenledi.



Katılımcı bakanların, hazırlanan ortak bildiride yer alan her maddeye imza atmadıklarını belirten Calenda, ABD yönetiminin, hem enerji politikalarına hem de Paris'te Aralık 2015'te imzalanan iklim anlaşmasına (COP21) yönelik bir gözden geçirme döneminde olduğu gerekçesiyle kendilerinden süre istediğini kaydetti.



Calenda, ABD'nin daha fazla zaman istemesine karşın AB ülkeleri olarak Paris Anlaşması'nda kabul edilen taahhütlere uyma konusunda güçlü bir kararlılık olduğunu dile getirdi.



Bakanların toplantısı sırasında çevre örgütü Greenpeace üyesi bir grup da küresel ısınmaya dikkat çekmek ve iklim üzerine yapılan anlaşmaları hatırlatmak maksatlı dev bir termometre ile eylem yaptı. Aktivistler, dev termometreyi bakanlara teslim etti.