Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu.



Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. İki takım arasında 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak müsabakaların hakemleri şunlar:



4 Şubat Cumartesi:



14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç



16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım



18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy



20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan



5 Şubat Pazar:



12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor: Özgür Yankaya



15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler



16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk



20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık