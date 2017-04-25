Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası
Portekiz'de 5-9 Mayıs'ta düzenlenecek UEFA Gelişim Turnuvası'nda mücadele edecek 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Portekiz'de 5-9 Mayıs'ta düzenlenecek UEFA Gelişim Turnuvası'nda mücadele edecek 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım turnuvada ev sahibi Portekiz'in yanı sıra Rusya ve İsveç ile karşılaşacak.
Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Barışcan Işık Altunbaş, Atalay Yıldırım (Altınordu), Arda Akbulut, Bora Ulu, Yaser Yüce (Trabzonspor), Özgür Ortaç (Adana Demirspor), Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), İbrahim Turan, Ozan İsmail Koç, Semih Yıldız (Bursaspor), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Süleyman Luş, Fırat Güllü, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Serkan Bakan (Gaziantepspor), Tolga Topaloğlu (Göztepe), Enes Bilgin (Schalke 04).