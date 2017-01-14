Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Elazığ Atatürk



Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Ömer Tevfik Özkoç



Elazığspor: Serdar Kulbilge, Traore, Berk Yıldız (Dk. 78 Youssef), Onur Güney, Hakan Bilgiç, Binya (Dk. 39 Cajic), Mehmet Yiğit, Lamjed (Dk. 68 Timur Bayram Özgöz), Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Tom



Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 90 Artun Akçakın), Marc (Dk. 28 Askar), İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Dk. 81 Oktay Delibalta), Şaban Özel



Sarı kartlar: Dk. 36 Lamjed, Dk. 81 Çağrı Ortakaya, Dk. 90 Youssef, Dk. 90 Tom (Elazığspor), Dk. 52 İzzet Yıldırım, Dk. 64 Halil Köçer (Şanlıurfaspor)



TFF 1. Lig'in 17. haftasında Elazığspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Elazığspor ve Şanlıurfasporlu futbolcular, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı "Şehitler ölmez vatan bölünmez" pankartı ile sahaya çıktı.