Stat: Ülker
Hakemler: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 44 Karavaiev), Ozan Tufan, de Souza, Lens, Chahechouhe, Fernandao
Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Sami Can Keskin, Renan Diniz, Bekir Yılmaz, Koman, Ronei, Cem Özdemir, Magaye
Goller: Dk. 23 Magaye, Dk. 45+1 Ronei (Adanaspor), Dk. 40 Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 31 Renan Diniz (Adanaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılan Fenerbahçe-Adanaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada Lens'in sağdan ortasında ön direkte topu kontrol eden Fernandao'nun dönerek vuruşunda, kaleci Itandje meşin yuvarlağın sahibi oldu.
6. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Magaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cem Özdemir'in şutunda, Volkan Demirel üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
17. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında altıpasa gelen topa, Fernandao ön direkte bekletmeden vurdu. Kaleci Itandje'nin çizgi üzerinde güçlükle önlediği meşin yuvarlağı Adanaspor savunması uzaklaştırdı.
23. dakikada konuk ekip Adanaspor, öne geçti. Renan Diniz'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Magaye, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
32. dakikada Lens'in orta alanın sağından kullandığı serbest vuruşta, top ceza sahası içindeki Skrtel'de kaldı. Bu oyununun vuruşunda meşin yuvarlak sola açılırken, dar açıdan Chahechouhe'nin şutunda kaleci Itandje, iki hamlede topu kontrol etti.
40. dakikada Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Lens'in sağ kanattan ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa, arka direkteki Skrtel çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'ın altıpas gerisinden vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.
45+1. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Magaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ronei'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 1-2.
Mücadelenin ilk yarısı, Adanaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluFenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk.
Stat: Ülker