Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir eve baskın yaptı. Yapılan baskında 5'i erkek, 2'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.



Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Kilise Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri yabancı uyruklu bazı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı belirlenen evi takip altına aldı. Savcılıktan alınan arama kararı üzerine eve yapılan baskında Kırgızistan uyruklu S.A. ile M.B. isimli kadınlar ile fuhuş için aracıyla eve müşteri taşıyan H.D. (28) ile fuhuş için yer temin ettiği iddiası ile D.K. (49) ve müşteri olarak bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Müşteri olarak bulunan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan ve Türkiye'ye yaklaşık 1 yıl önce giriş yaptıkları belirlenen Kırgızistan uyruklu S.A. ile M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından evdeki eşyaları alınarak Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderildi. Fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan D.K. ile H.D. de emniyetteki sorgularının ardından Kdz. Ereğli Adliyesi'ne gönderildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK