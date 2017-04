Florida Donald Trump'ın Masraflarını Karşılamakta Zorlanıyor

Donald Trump'ın Florida'ya yaptığı ziyaretler, masraflardan ötürü yerel yönetimi rahatsız etti.



Floridalı yetkililer Başkan Donald Trump'ın Mar-a-Largo tatil beldesi ziyaretlerinde yaptığı masraflardan ötürü bitkin düştü. Yerel yönetim, federal hükümetin masrafları karşılamaması durumunda, Trump'ın tatil merkezine özel bir emlak vergisi uygulamayı düşünüyor.



Palm Beach İlçesi, Trump'ın her ziyaretinde günde 60 bin dolardan fazla harcama yapıyor. Şerif Ric Bradshaw Çin Devlet Başkanı'nın ziyaretinde 250 bin dolar harcama yaptıklarını söyledi. Başkan Trump 20 Ocak'ta yemin etmesinden bu yana üç ay içinde altı kez Mar-a-Lago'ya gitti ve bu sürede tüm güvenlik harcamalarının tutarı 2 milyon doları aştı.



İlçe yetkililerinden Dave Kerner, Mar-a-Lago'nun güvenlik masrafları için özel vergi uygulanmasını istiyor. Kayıtlarda kulüp olarak görünen Mar-a-Largo otellerden daha az vergi veriyor. Ayrıca vergiden muaf zira Trump 1985'te, Marjorie Merriweather Post'tan 10 milyon dolara satın aldığında bölgeyi geliştirme haklarını askıya almıştı.



Tatil köyünün 500 üyesi her yıl 14 bin dolar üyelik ücret ödüyor. İlk kayıt ücreti ise 200 bin dolar. Forbes dergisi kulübün şimdiki değerinin 150 milyon dolardan fazla olduğunu belirtiyor.



Kerner, Money dergisine verdiği demeçte, "Başkanın burada olmasından onur duyuyoruz ama aynı zamanda ziyaret etmiyor, buradan ülkeyi yönetiyor, yerel halk bize başkanı koruyalım diye vergi ödemedi," dedi.



Şerif'e göre federal hükümet bölgenin masraflarını bir süre sonra karşılayacak. Bradshaw, "Başkan'la Şubat ayında konuştum ve durumu biliyor. Eminim bu sorun aşılacak" dedi.



Havaalanı da durumdan müzdarip





Şikayet edenler sadece yerel yetkililer değil. Lantana Havaalanı'ndaki 28 işyeri sahibi için bir çözüm bulunabilmiş değil. Lantana Havaalanı, Mar-a-Lago'dan 10 km uzaklıkta küçük uçakların indiği küçük bir havaalanı. Gizli Servis Trump'ın her ziyaretinde havaalanını güvenlik gerekçesiyle kapatıyor.



Havaalanında uçuş okulu olan Marian Smith kapamalar nedeniyle 100 bin dolar kaybettiğini belirtiyor.



Trump'ın ziyaretinin maliyeti bölge halkını da bölmüş durumda. Trump destekçileri, Trump'ın gelişlerinin bölgeyi önemsediğini gösterdiğini söylüyor.



Eleştirenlerse eski Başkan Barack Obama'nın gezilerinin daha az olduğunu ve vergi ödeyen halka yük olmadığını kaydediyor.



Emekli yerel gazetecilerden Bob Brink, "Trump bölgeye çok pahalıya mal oluyor" diyor.