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AFAD: Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD: Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir, Bigadiç, Deprem, Afad