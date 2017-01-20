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Fındıkta Erken Uyanma Söz Konusu Değil"
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Fındıkta Erken Uyanma Söz Konusu Değil"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, yalancı baharın fındıkta erken doğuma yol açtığı yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu belirterek, "Fındıkta erken uyanma söz konusu değildir.

Fındıkta Erken Uyanma Söz Konusu Değil

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, yalancı baharın fındıkta erken doğuma yol açtığı yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu belirterek, "Fındıkta erken uyanma söz konusu değildir. Üreticilerimiz bu anlamda rahat olabilirler." dedi.

İslam, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde fındığın yalancı bahardan dolayı erken uyandığı ve karanfil açtığı yönde haberleri olduğuna işaret ederek, "Böyle bir şey söz konusu değil. Fındık henüz kışlama ihtiyacını tamamlamamıştır. Ayrıca fındığın erken uyanmasına neden olabilecek yalancı baharda bölgemizde yaşanmamıştır." diye konuştu.

Üreticilerin kaynağından teyit edilmemiş haberlere itibar etmemelerini isteyen İslam, "Böyle bir şey olduğu zaman üreticilerimiz bizim tarafımızdan en doğru şekilde bilgilendirilecektir. Ancak bölgemizdeki fındık bahçelerinde şimdilik bir olumsuzluk yok. Her şey gayet normal ve fındık kış uykusunu sürdürüyor. Mart ayının ilk haftasından itibaren fındıkta uyanma başlayacak. O tarihten sonra fındıkta doğum ve karanfil açma süreci başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayından sonra fındığın risk altında olabileceğine dikkati çeken İslam, şunları kaydetti:

"Fındıkta erken uyanma söz konusu değildir. Üreticilerimiz bu anlamda rahat olabilirler. Eğer fındık karanfil açma sürecini tamamlar ve ardından zirai don yaşanırsa işte o zaman geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi fındıkta rekolte düşüşü yaşanabilir. Bunu da kimse arzu etmez. İnşallah üreticilerimiz adına güzel bir sezon geçer."

İslam, 2017 yılında fındık rekoltesinin az ya da çok olacağını söylemek için henüz erken olduğunu, nisan-mayıs aylarından itibaren rekoltenin şekillenmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

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