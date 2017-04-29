Filistinli Avukatlara İsrail Mahkemelerini "Boykot" Çağrısı

Filistin Esir İşleri Komitesi, Filistinli avukatlara, Filistinli tutukluları İsrail mahkemelerinde temsil etmemeleri çağrısı yaptı.



Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Komitesi Başkanı İsa Karaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tutukluların avukatlarının, açlık grevi yapan müvekkillerini ziyaret etmelerinin engellendiğine işaret etti.



İsrail'in bu eyleminin hukuka aykırı olduğuna dikkati çeken Karaki, Filistinli avukatların, Filistinli tutukluları İsrail mahkemelerinde temsil etmemesi yönünde karar çıkardıklarını belirtti.



Kararın İsrail mahkemeleriyle iş yapan tüm hukuk kurumlarını kapsadığını ifade eden Karaki, "ne gerekçeyle olursa olsun Filistinli tutukluların, İsrail mahkemelerinde temsil edilmemesinin istendiğini" söyledi.



Kararın, İsrail mahkemelerini boykot etmek için alındığı ifade ediliyor.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için" 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında yer aldığı kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.