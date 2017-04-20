Fetö Üyeliği Davası

"Devletin iş yapamadığı" algısı oluşturmak amacıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ait bir otomobil ile çeşitli malzemeler, bilgi ve belgeleri suç örgütlerine aktardığı öne sürülen 4'ü polis 7 kişinin yargılandığı, sanıklardan 6'sının "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği veya üyeliği" ile suçlandığı davada, tutuklu sanık, eski polis Seyyit Akşit'in tahliyesine karar verildi.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Durak Yiğit, sanık avukatları ve müdahil Bilal Okumuş'un avukatı katıldı. Tutuklu sanık Seyyit Akşit ile bulunduğu Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan telekonferansla bağlantı kuruldu.



Dosyaya giren evrak tutanağa geçirildikten sonra beyanı sorulan Akşit, uzun zamandır tutuklu olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.



Akşit'in avukatı İlker Deniz Tunçer de tahliye isteminde bulunurken, sanıklardan Kadir İnan'ın avukatı Mustafa Kaymak, müvekkili İnan'a yöneltilen suçlamanın FETÖ ile ilgisi olmadığını belirterek, müvekkili hakkındaki davanın ayrılmasını ve karara çıkarılmasını talep etti.



Diğer avukatlar da eksiklerin giderilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın da eksiklerin giderilmesi talebinde bulundu.



Tutuklu sanık Akşit'e ilişkin delillerin büyük oranda toplandığını kaydeden Yalçın, Akşit'in 16 ay tutuklu kaldıktan sonra, 10 Aralık 2015'te adli kontrolle tahliye edildiğini, serbest kaldığı sürede adli kontrol hükümlerine, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden yeniden tutuklandığını belirtti. Yalçın, Akşit'in toplamda 2 yıl tutuklu kaldığını, bu aşamadan sonra tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağını ifade etti.



Savcı Yalçın, bu sebeple adli kontrol uygulanarak Akşit'in tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların, FETÖ üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanım içeriklerine ilişkin çözümleri varsa gönderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.



Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanması, adli kontrolün şu aşamada yeterli olacağını göz önünde tutarak, tutuklu sanık Seyyit Akşit'in yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.



Duruşma ertelendi.



İddianame



İddianamede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ait sivil plakalı otomobilin 16 Temmuz 2014'te, müşteki polis memuru Bilal Okumuş'un Keçiören'deki evinin önünden saat 04.00 sıralarında çalındığı, otomobilde çelik yelek, çelik levhalar, polis yeleği, şapkası, biber gazı, araç içi kamera ve hafıza kartı, navigasyon cihazı gibi malzemeler olduğu, otomobilin aynı gün saat 10.20 sıralarında terk edilmiş vaziyette Altındağ'da bulunduğu belirtildi.





Soruşturma sürecinde Şube Müdürlüğünün, soruşturulan bazı organize suç örgütleriyle ilgili gizli belgelerinin, kuruma ait telsiz kodlarının, personel bilgilerinin, resmi ekip aracının çalınarak suç örgütlerine "siyasi gayeler elde etmek maksadıyla" verildiğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, sanıklardan İnan dışındakilerin, "FETÖ üyesi oldukları" ve "örgütün devlet içinden pasifize ve tasfiye edilmesini engellemek, devleti, Paralel Yapı'nın mensuplarına mahkum ve muhtaç göstermek, yeni atanan kadroların başarısız olduğunu ispatlamak, hükümetten intikam almak, yeni atanan kamu görevlilerinin suç örgütleri karşısında yeterli mücadele veremeyeceğini ortaya koymak" amacıyla atılı suçları işledikleri öne sürülüyor.



Dava, FETÖ suçlamasından açılan ilk davaydı.