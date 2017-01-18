Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında yönetici, doktor, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu 40 zanlıdan 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılar Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz ve hemşire F.A, güvenlik önlemleri eşliğinde içeri alındı.



Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki kurumlara yönelik 10 Ocak'ta başlatılan operasyonda, Kuş, Yılmaz ve Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykan'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden 37'si daha önce adliyeye sevk edilmiş, 26'sı tutuklanmış, Soykan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.