Fetö'nün Vatikan ve Kudüs Yapılanması" İddianamede

ÖMER SÜT - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturmanın ardından mahkemece kabul edilen iddianamede, örgütün Vatikan ve Kudüs yapılanmasına ilişkin detaylara yer verildi.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede beyanlarına yer verilen "Yeğen" kod adlı gizli tanık, FETÖ/PDY elebaşılarının örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarının arttırılması için düzenlediği gezilere dikkati çekerek, örgütün Vatikan ile Kudüs'le yakın ilgisi olduğunu iddia etti.



Örgütün "Bergama ilçe imamı" olarak anılan Nazmi Peker, tutuklu sanıklar Ahmet Kuşdemir, Çağrı Bozkurt ve bazı mütevelli heyeti üyelerinin 2015'in mayıs ayında İsrail'e gezi düzenlediklerini, gezi masraflarının üst yöneticilerce karşılandığını belirten gizli tanık "Yeğen", Kudüs'e gidildiğinde örgütün "İsrail imamı" Harun Tokak ile "Kudüs imamı" olduğu söylenen, ismini bilmediği kişinin kendilerini karşıladığını anlattı.



"Kudüs'te örgütün binası vardı"



Kudüs'te örgüte ait binada yemek yediklerini aktaran gizli tanık, örgüt mensuplarının İsrail'de zor şartlarda faaliyet yürüttüklerini söylemesine rağmen bunun gerçeklikten uzak olduğunu öne sürdü.



Gizli tanık, şunları kaydetti:



"Bu binanın girişinde (kapatılan) Kimse Yok mu Derneği'nin flaması vardı. Bu geziye gitmeden önce yapılan bilgilendirmede, İsrail'in vatandaşı olmayanlara u¨lkede bir çivi dahi çaktırmadığı, bir bina yapımının mu¨mku¨n olmadığı anlatılmıştı. Bu yemekli toplantıda Tokak, 'Kendinizi sakın u¨zmeyin, gevşetmeyin. Her şey daha iyi olacak, İsrail'de çok zor durumdayız, mağduruz ama hizmet için her şeye katlanıyoruz. Siz dik durun, sonunda gu¨len taraf biz olacağız.' dedi. Bu bina örgu¨t adına yapılarak tahsis edilmişti.



Tokak'ın yemekte söyledikleri ile göru¨lenler arasında dağlar kadar fark vardı."



Yine 2015'in mayıs ayında Peker, tutuklu sanıklar Mehmet Ali Güven, Sefer Özcan, Kuşdemir ve bazı mütevelli üyelerinin Roma, Vatikan ile Pompei'ye gezi düzenlediğini kaydeden "Yeğen", örgüt ile Vatikan arasındaki bağlantıyı sağlayan, "Roma imamı" olarak bilinen "Şahabettin" kod isimli kişinin örgüt mensuplarını karşıladığı bilgisini verdi.



Vatikan'ın karşısında örgüte tahsis edilen bina



Vatikan'ın karşısında örgüt adına yaptırıldıktan sonra FETÖ'ye tahsis edilen binada gerçekleştirilen toplantıda, "Papa ve kardinaller ile örgu¨tu¨n iletişiminin bu binadan kurulduğu ve diyaloğun sağlandığı söylendi." ifadelerini geziye katılanlardan duyduğunu vurgulayan gizli tanık, "Gezi grubuna hitaben Roma imamının 'Papa ve kardinaller hizmet hareketimize çok iyi ve sıcak bakıyor, özellikle 17 Aralık 2013'ten sonra hizmet hareketi ve hoca efendimize hak veriyorlar.' dediğini duydum." beyanında bulundu.



Gizli tanık, örgütün gerek yurt içi gerekse yurt dışına düzenlediği gezilerin masrafını karşılayan üst yöneticilerden fazla para alarak gerçek maliyeti fazla göstererek artan parayı örgüt kasasına aktardığını öne sürdü.



Operasyon ve iddianame



İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmış, 14'ü tutuklanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.