Fetö, Nijerya Halkının Iyi Niyetini Suistimal Ediyor"

SULTAN ÇOĞALAN - Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iç yüzünü Nijerya makamlarına anlattıklarını belirterek, "Nijerya halkının iyi niyetini aynı Türkiye'de yaptıkları gibi suistimal ediyorlar." dedi.



Büyükelçi Çakıl, AA muhabirine Nijerya-Türkiye arasındaki ticaret hacmi ve ülkedeki FETÖ yapılanmasıyla mücadele konularında açıklama yaptı.



İki ülke arasında ticaret hacminin istikrarlı şekilde arttığını dile getiren Çakıl, Nijerya'nın, Türkiye'nin Sahraaltı bölgesindeki önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu ifade etti.



Çakıl, 2014'te 2,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 2015'te 1,5 milyar dolar seviyesine gerilediğini, bunun nedeninin ticaret hacmindeki azalmadan kaynaklanmadığını, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki azalmadan dolayı enerji faturasının düşmesi nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.



Çakıl, Türkiye'nin Nijerya'dan ağırlıklı olarak ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), palmiye ve susam yağı ithal ettiğini, karşı tarafa da her türlü elektrik-elektronik, gıda, inşaat malzemesi ihraç edildiğini söyledi.



Yaklaşık olarak 70 Türk firmasının Nijerya'da yatırım yaptığına dikkat çeken Çakıl, Türk şirketlerinin ülkede 640 milyon dolarlık yatırımının bulunduğunu, bunun 450 milyon dolarlık kısmının doğrudan, geriye kalanın ise Nijeryalı ortaklarla kurulan ortak işler olduğunu anlattı.



Büyükelçi, "Türk firmalarının da Nijerya pazarına giderek artan bir ilgisi bulunuyor. Nijerya yabancı yatırımcılar için çok elverişli iklim koşulu sunuyor. Örneğin, yerel ortak almadan yüzde 100 Türk sermayeli bir şirketi ülkede kurup faaliyet göstermek mümkün." dedi.



Çakıl, ithalata bağımlı bir ülke olan Nijerya'nın Türk iş adamları için iyi bir pazar olduğunu belirtti. Türk iş adamlarını Nijerya'da yatırım yapmaya davet eden Çakıl, bölgeye yapılacak yatırımların iki ülke dostluğuna katkı sunacağını vurguladı.



- "Nijerya ile dostluğumuzu her alanda geliştirmek istiyoruz"



Nijerya'daki FETÖ yapılanması hakkında ise Büyükelçi Çakıl, 1998'den bu yana ülkede faaliyet gösteren FETÖ'nün okul, üniversite, hastane ve STK olarak hizmet veren birkaç derneğinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Nijerya makamlarıyla yakın temasta olduklarını dile getiren Çakıl, "Nijerya makamlarına FETÖ'nün iç yüzünü anlatıyoruz. Kendileriyle bu konuda yapıcı diyalog içerisindeyiz. FETÖ'nün ülkede 17 okulu, bir üniversite ile hastanesi, bir sivil toplum kuruluşu ve bir de İş adamları Derneği bulunuyor. Nijerya halkının iyi niyetini aynı Türkiye'de yaptıkları gibi suistimal ediyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atılacaktır." diye konuştu.



FETÖ ile mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Çakıl, "(FETÖ) Ne yazık ki Nijerya medyasının hoşgörüsünü, Cumhurbaşkanımızın şahsında ve hükümetimiz aleyhinde yayınlar için çok sık kullanmaktadır. Tabii ki bu konudaki rahatsızlıklarımızı Nijerya makamlarına iletiyoruz. Çünkü Nijerya ile olan dostluğumuzu her alanda geliştirmek istiyoruz. Terör örgütü FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkilerde sorun olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Çakıl, FETÖ'ye bağlı yapıların kapatılması konusunda ise Nijerya makamlarıyla temas içerisinde olduklarını, bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını kaydederek, kısa ve orta vadede FETÖ yapılanmasını ortadan kaldıracaklarını söyledi.