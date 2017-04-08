Fethiye'de Kuzugöbeği Mantarı Festivali

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kuzugöbeği Mantar Festivali'nde kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satışa sunuldu. Kuzugöbeği mantarının tanıtılması, bölgedeki şarapçılık, bağcılık ve dastar dokumacılığının geliştirilmesi için Yeşil Üzümlü Mahalle Meydanı'nda 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Kuzugöbeği Mantar Festivali'nde vatandaşlar davul, zurna ve def benzeri vurmalı çalgı delbekle karşılandı. Eski mimarisiyle dikkati çeken mahalle meydanına dastar, şarap ve hediyelik eşya stantları kuruldu. Ziyaretçilere kuzugöbeği mantarından yapılmış, mantar çorbası ikram edildi. Festivale adını veren kuzugöbeği mantarı ise 3 ayrı stantta kilosu 150 liradan satışa sunuldu. Fiyatına rağmen vatandaşlar mantara yoğun ilgi gösterdi. 3 gün sürecek festivalde, panellerin yanı sıra sergiler, mantar avı, koşu yarışması ve yemek yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek. Festivalin açılış konuşmasını yapan DP'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, amaçlarının yöresel ürünleri ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Yeşil Üzümlü Mahallesi'ni kalkındırmak olduğunu söyledi. Bölgeye olan talebin her geçen gün arttığını anlatan Başkan Saatcı, "Bunu değerlendirmek ve Üzümlü halkının çıkarlarına dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Şu an kullandığımız meydanı yayalaştıracağız, buraya trafik girmeyecek. Burayı yeniden düzenleyip, misafirlerimizin de bu doğa harikası yerin havasını teneffüs etmesini sağlayacağız. Üzümlü dastarhanesini açıp, kadınlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer ise emanet aldıkları güzel coğrafyayı koruyarak insanların kullanımına sunacaklarını belirtti. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık da Fethiye'nin Türkiye ve dünyanın en güzel coğrafyaları arasında yer aldığını aktardı. Markalaşmanın önemine değinen Çalık "Üzümlüde mantar ve dastar kendi başına marka haline geldi. Üzümlü şarabı biraz daha çalışılırsa marka olacak. Yanı başımızda Cadianda antik kenti ve saymakla bitmeyecek değerlerimiz var. Bu değerlerimizi markalaştırıp satışa sunarak ülkemize, kendimize gelir getirecek noktaya taşımamız gerekiyor. Bir tarafta terörle mücadele ediyoruz. Bir tarafta ise turistik faaliyetler sürüyor. Cephede savaşmak kadar ekonomik değer üretmek de önemli. Üreten bir toplum olmazsanız, cephede de çok dayanamazsınız" diye konuştu. - Muğla